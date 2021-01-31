Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До -20℃, снег и морозы в первую неделю февраля. Прогноз погоды с 1 по 7 февраля В понедельник будет облачно с небольшими прояснениями.

В понедельник будет облачно с небольшими прояснениями. В понедельник по северу, во вторник местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, видимость до полукилометра, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит -4℃…-12℃. Днем будет -1℃…-6℃.В среду будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Влажность до 90%. Ухудшится видимость, вероятны туманы. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3℃ до -14℃, днем будет от 0℃ до -6℃.В четверг и в пятницу погода будет облачной. Осадки в виде снега. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд. Ночью и утром непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью от -7℃ до -16℃. Днем 0℃…-7℃.В субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный снег. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температур воздуха составит от -8℃ до -20℃, а днем -7℃..-14℃.