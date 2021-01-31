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Александр Класковский. Фото: svaboda.org

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Класковский: Проблема внутренней легитимности выглядит для Лукашенко практически нерешаемой Тревога не покидает вождя политического режима

Власти торопятся поострее заточить законодательство против своих политических оппонентов к началу горячей весны. Вероятно, для принятия новых законов созовут внеочередную сессию парламента.Сейчас Лукашенко явно решил, что ни переделка конституции, ни тем более транзит власти не горят. Протесты почти утихли, асфальтовый каток репрессий методично утюжит притихшую страну.Впрочем, тревога не покидает вождя политического режима. «Хотя наиболее яркие проявления протестной активности мы пресекли, поводов для самоуспокоения я не вижу», — сказал он на совещании. А также обмолвился: «Самое главное — мы не знаем, что они выбросят в очередной раз».Своих же политических противников, сидящих за решеткой, Лукашенко в очередной раз выставил банальными уголовниками.Но точно так же он не хотел признавать наличия политзаключенных и во время прежних репрессивных фаз. Однако потом, когда приходила пора замиряться с Западом, выпускал этих людей досрочно.Сейчас, судя по всему, репрессивная фаза далека от завершения. А потом… Неужели будет дежавю, неужели Лукашенко снова удачно поторгует политическими узниками, возобновит геополитическое балансирование и будет относительно спокойно править подмороженной, запуганной страной?Это вопрос открытый. Евросоюз и США раньше никогда не закусывали удила до такой степени, чтобы, как это случилось после выборов 9 августа, объявить человека, правящего Беларусью, нелегитимным.Между тем финансово-экономический ресурс режима если еще и не на исходе, то не имеет особых перспектив пополнения и потому будет таять. В отношениях с Кремлем — свои подводные камни.Ну, а главное — белорусы, которые хотят смены режима, теперь точно знают, что их много. Проблема внутренней легитимности выглядит для Лукашенко практически нерешаемой, сколько ни созывай потешных Всебелорусских собраний.Страну все равно будет распирать колоссальное внутреннее напряжение.