Источник материала: Хартия'97

История восстания «Реддитских хомячков» против жирных котов Уолл-стрит Сергей Голубицкий

31.01.2021, 17:30

Даже бесконечно далекие от фондовых рынков читатели не могли обойти вниманием переполох, охвативший рынок ценных бумаг.

«Этих менеджеров хедж-фондов наверняка обучали теории игр в Йеле, и вот теперь они судорожно листают конспекты в поиске правил общения с рациональными участниками рынка. Одна незадача: дипломы из «Лиги Плюща» не помогают в противостоянии миллионам дебилов и аутистов».

Из комментариев на форуме r/wallstreetbets в социально-новостном портале Reddit

Даже бесконечно далекие от фондовых рынков читатели не могли обойти вниманием переполох, охвативший в последние дни января мировые СМИ, социальные сети, брокерские конторы, пресс-центры банков, государственные ведомства, ответственные за контроль за биржами и ценными бумагами, а заодно — Конгресс и Сенат США.

Любимица российского ТВ Джен Псаки, легендарная пресс-секретарка президентов, избранных от партии демократов, и та подтвердила, что Джо Байдена уже информировали о развитии событий.

Читатели, безусловно, о переполохе слышали, но, уверен, мало что поняли в истории о том, как «диванные трейдеры из интернета» и «хомячки из социальной сети Reddit» нанесли вероломный удар под самый дых «Уолл-стрит»: скоординированными манипуляциями с ценными бумагами компании GameStop они вызвали какой-то «шорт-сквиз», из-за которого крупные хедж-фонды понесли убытки на 10 миллиардов долларов.

Гоп-стоп с GameStop’ом, шорт-сквиз, хедж-фонд — моя колонка сегодня предназначена в первую очередь для читателей, которым подобная абракадабра кажется кромешным мраком. Даже если кому-то безразлична финансовая терминология, разобраться в ней необходимо хотя бы потому, что сегодня за ней скрывается тектоническое потрясение, запустившее процесс разрушения традиционных финансовых отношений.

Скажу больше: разрушение этих отношений идет рука об руку с полномасштабной ликвидацией «общественного договора» в том виде, в каком он был навязан миру после 11 сентября 2001 года.





Представляю театр военных действий. Первое столкновение развернулось вокруг акций компании под названием GameStop. Компания крупная, ее ценные бумаги торгуются на Нью-йоркской фондовой бирже (символ GME). В плане бизнеса GameStop безнадежен, потому как занимается розничной торговлей игровыми приставками, компьютерными играми и бытовой электроникой.

Когда Дэниэл ДеМаттео создавал GameStop в 2000 году, игры, поставляемые на компакт-дисках, выглядели круто. Крутизна продолжалась еще лет 7–8, пока не наступил каюк самому формату компакт-дисков, а заодно — и всей розничной торговле цифровыми товарами. Игровой бизнес переместился в интернет, GameStop же умудрился глобальное изменение конъюнктуры проворонить и поныне упрямо цепляется за розничную торговлю.

Финансовые показатели компании чудовищны: чего стоит коэффициент срочной ликвидности, равный 0,5, говорящий о том, что совокупные активы компании в два раза меньше суммы ее долговых обязательств.

Короче говоря, GameStop — неликвиден, а его банкротство — вопрос времени.

Теперь о сторонах, вовлеченных в боевые действия. Атакующая армия — участники форума (на местном жаргоне — сабреддита или сокращенно саба) r/wallstreetbets, развернутого в Reddit, любимой социальной сети американских компьютерных гиков.

Тематическая специализация r/wallstreetbets — стратегии для трейдинга и инвестирования. Творческая инициатива в r/wallstreetbets исходит снизу, а не из среды, связанной с биржами и фондовым рынком, поэтому профессиональные трейдеры и финансисты именуют завсегдатаев саба не иначе как «диванными трейдерами» и «хомячками».

Есть, однако, одно обстоятельство, которое высокомерные профессионалы упустили из вида: «хомячков» на r/wallstreetbets собралось аж 5 миллионов 800 тысяч! К тому же «хомячки» эти — не самые бедные обитатели планеты: 54% пользователей Reddit — это гики, проживающие в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии.

Боевые действия, развязанные трейдерами-любителями из саба r/wallstreetbets, направлены непосредственно против ряда частных хедж-фондов GME, однако не будем строить иллюзий: война объявлена всему истеблишменту современного фондового рынка.

Информационный отпор разрушителям status quo дают сегодня все СМИ, хоть как-то связанные с централизованными биржами, банками, инвестиционными фондами, государственными регуляторами и брокерскими конторами.





Последние в списке — брокерские конторы — на слова не разменивались и сразу перешли к действиям. Популярная онлайн-площадка для трейдинга Robinhood сначала запретила клиентам торговать акциями RME, а затем принялась самовольно их распродавать, невзирая на то, что бумаги уже были зачислены на пользовательские счета.

Предлагаю читателям самостоятельно оценить глубину самопожертвования и меру преданности Robinhood интересам родной отрасли: своими действиями брокер, по сути, подписал себе смертный приговор. Групповой судебный иск, который негодующие клиенты уже подготовили для передачи в суд, почти гарантированно приведет к штрафам и компенсациям такого размера, что шансов избежать банкротства у Robinhood нет почти никаких.

Факт того, что перед нами не частное столкновение на фондовом рынке, а социальное потрясение основ на уровне классового противостояния, подтверждают и слова миллиардера Леона Купермана, председателя правления Omega Advisors, нью-йоркской конторы, под управлением которой находятся 3,3 млрд долларов. В интервью телеканалу CBNC он дал происходящим вокруг GME событиям характерную оценку: «Инвесторы-любители сидят дома, получают чеки от правительства… это просто еще один способ атаковать богатых людей!»

New York Hedge fund billionaire Leon Cooperman just now on CNBC:



“People are sitting at home getting their checks from the government. This ‘fair share’ is a bullshit concept and is just a way to attack wealthy people.” pic.twitter.com/9jhwSaSH9t — Alex Salvi (@alexsalvinews) January 28, 2021

Займемся теперь непосредственно фабулой событий. Весной прошлого года участника саба r/wallstreetbets решили наказать хедж-фонды, которые безжалостно «коротили» акции WME, не учитывая сложные обстоятельства компании GameStop, вызванные пандемией.

В твиттере есть замечательный пост, точно передающий суть претензий сообщества Reddit к финансовому истеблишменту:

«Хедж-фонды: тааак, GameStop не может открыть точки продаж из-за пандемии, а давайте-ка «закоротим» их акции на всю катушку, чтобы компания отбросила копыта, а 15 тысяч человек потеряли рабочие места.

У меня, к сожалению, нет возможности сейчас останавливаться на поразительном изменении общественного договора в странах западной цивилизации, которое произошло буквально за пару последних лет. Изменение заключается в том, что традиционный приоритет права в сознании общества уступил место ценностям, заимствованным из «жизни по понятиям».

Интрига в том, что эта самая «жизнь по понятиям» на протяжении столетий являлась и продолжает являться главным суррогатом закона в нашем с вами отечестве! Представляете, как было бы увлекательно проследить путь, по которому подобная архаичная ментальность перекочевала на просторы Запада, кичащегося двумя тысячелетиями истории сугубо правовых отношений. Когда-нибудь мы непременно займемся этим анализом, а пока что возвращаемся к событиям вокруг акций GameStop.

Лично у меня нет сомнений, что хедж-фонды «закоротили» GME без всякого злорадства и садомазохизма. На фондовых рынках вообще нет места этике и эмоциональным пристрастиям. Nothing personal, задача всегда только одна — заработать больше денег. В рамках традиционных финансовых отношений заработать на продаже акций GME в короткую сам бог велел: при коэффициенте-то срочной ликвидности 0,5!

Нам приходится постоянно говорить о хедж-фондах и коротких продажах, поэтому предлагаю отвлечься на минуту и освежить в памяти наши базовые знания.

Для простоты и удобства восприятия предлагаю представить себе хедж-фонд как обычный инвестиционный фонд, но только с расширенным функционалом. Хедж-фонды, во-первых, имеют право торговать производными ценными бумагами и, шире, — бумагами с повышенным риском. Во-вторых, хедж-фондам разрешается продавать акции в короткую.

Плата за вольницу — ограничения, налагаемые регуляторами на деятельность хедж-фондов. В частности, им не разрешается привлекать инвестиции рядовых пользователей, поэтому работать с хедж-фондами могут только «квалифицированные инвесторы».

Не подумайте только, что «квалификация» — это исключительно атрибут образования. В переводе с языка финансовых эвфемизмов термином «квалифицированный инвестор» в большинстве случаев обозначают просто людей с большими деньгами. Если вы принесете в хедж-фонд 1 миллион долларов и скажете, что ни бельмеса не понимаете в финансах, ваши деньги великодушно возьмут в оборот, не моргнув и глазом.

Второй термин — «коротить», «шортить», «открывать короткую позицию» — был введен в обиход фондового рынка Америки Комиссией по ценным бумагам и биржам в 1937 году (т.н. Rule 10a-1).

Суть короткой продажи проста: если вы верите, что акции какой-то компании будут не расти в цене, а падать, вы можете акции одолжить у третьих лиц и сразу же их продать на рынке. Говорят, что вы продали в короткую. В короткую, потому что вы продаете то, что вам не принадлежит: у вас нет продаваемых акций, вы их одолжили.

Если ваш прогноз оправдался и акции упали в цене, вы сможете выкупить их на рынке и вернуть тому, у кого их ранее одалживали. Поскольку изначально вы продавали чужие акции дороже, чем спустя какое-то время выкупали их на рынке обратно, вы получаете прибыль на падении.

Возвращаемся снова к нашему сюжету. Американские хедж-фонды во главе с Melvin Capital (12,5 млрд долларов в управлении) на протяжении всего прошлого года наращивали короткие позиции в акциях GameStop до тех пор, пока не довели эти позиции до абсурдного уровня 120%.

Почему такой уровень абсурден? Потому что хедж-фонды изначально одолжили, а затем продали на рынке на 20% больше акций GME, чем существует в природе.

«Реддитские хомячки» абсурд уловили и решили наказать хедж-фонды — не только за нарушение «понятий» (уничтожать компанию, попавшую в затруднительную ситуацию из-за пандемии, не по-пацански!), но и за патологическую жадность.

План мести лежал на поверхности: для наказания хедж-фондов достаточно организовать массовую скупку акций GME на рынке! Когда ценные бумаги кто-то методично и настойчиво покупает, создается давление вверх, и цена начинает расти. Соответственно, у трейдеров, держащих короткие позиции, начинают накапливать убытки.

Главное условие успеха: давление покупателей должно быть объемным и постоянным, изо дня в день, неделя за неделей, желательно — месяц за месяцем. Только в этом случае убытки от короткой продажи начнут перевешивать параметры допустимых рисков, и хедж-фонды будут вынуждены ликвидировать свои позиции.

Как происходит такая ликвидация? Правильно: хедж-фонды вынуждены массово покупать акции на рынке и возвращать их владельцам — ведь короткая продажа началась с того, что акции одалживались у третьих лиц.

В результате к давлению непосредственных покупателей (в нашей истории — «реддитских хомячков») добавляется давление еще и со стороны хедж-фондов, вынужденных покупать акции для ликвидации своих коротких позиций. Цена акций начинает расти с еще большей скоростью до тех пор, пока в стане коротких продавцов не начинается паника. Тогда они ликвидируют свои позиции аврально, выкупая акции уже по любой цене, что, в свою очередь, приводит к совсем уж заоблачному росту стоимости ценных бумаг.

Описанная ситуация называется short squeeze, шорт-сквиз, выдавливание продавцов в короткую! Именно такой шорт-свиз с успехом реализовали «диванные трейдеры» из саба r/wallstreetbets 28 января 2021 года, когда прошла первая волна капитуляций хедж-фондов.

Для Melvin Capital шорт-сквиз обернулся убытками гаргантюанского размера: хедж-фонд потерял треть (!) своих активов и от банкротства его спасло лишь экстренное вливание 2,75 млрд долларов от соратников по цеху (хедж-фондов Citadel LLC и Point72).





Самое важное, что нужно знать о ходе боевых действий: война народных биржевых умельцев из социальной сети Reddit не то что не закончилась, а только начинается. Пока что «хомячки» сумели разогреть цену GME от 17 долларов за акцию в конце декабря 2020 года до 493 долларов в четверг 28 января. Львиная доля роста бумаг полуживого GameStop приходится именно на шорт-сквиз, капитуляцию Melvin Capital, аврально ликвидировавшего свои короткие позиции.

Надо понимать, что ценовой уровень 493 доллара для акций GME совершенно невменяемый, поскольку не соответствует ни одному фундаментальному показателю GameStop. Помянутый выше Леон Куперман справедливо заметил, что GME «не стоят ни 500, ни 400, ни 300, ни 200, ни 100 и даже 50 долларов». По большому счету, они не стоят вообще ничего, так что можно предположить, что игроки, делающие ставку на понижение, так просто не сдадутся.

Что, собственно, и подтвердилось. В момент, когда я пишу эти строки, объем коротких позиций в GME на бирже составляет 139%, то есть даже больше, чем было накануне войны, объявленной трейдерами саба Reddit хедж-фондам.

Это значит, что вопреки капитуляции Melvin Capital другие игроки на понижение только нарастили позиции.

Каковы шансы «уличных трейдеров» победить профессиональных игроков, встроенных в финансовую систему? Если бы акции в короткую продавали игроки из r/wallstreetbets, а хедж-фонды, напротив, делали ставку на рост, я бы сказал, что шансов у улицы нет никаких.

Дело в том, что акции можно купить и забыть. При наличии страстного желания и воли держать такую длинную позицию можно сколь угодно долго, хоть до полного обесценивания бумаг. Это возможно потому, что на длинную позицию нельзя оказать внешнее давление.

Совсем иначе обстоят дела у коротких позиций. Ведь они представлены акциями, взятыми в долг. А там, где есть долг, есть проценты, которые нужно постоянно выплачивать. Мало того что при росте акций накапливаются нереализованные убытки, так еще и растет процент из-за увеличения объема долговых обязательств.

В нашей истории длинную позицию держат как раз игроки из r/wallstreetbets, а вот хедж-фонды сидят на шортах, поэтому время играет на стороне «реддитских хомячков» и победа финансового истеблишмента в данной ситуации не кажется столь очевидной.

Не важно, впрочем, чем закончится война трейдеров из социальной сети с хедж-фондами. Важно, что на финансовых рынках завершилась эпоха двойных стандартов.

Ведь шорт-сквиз испокон веков являлся исключительно привилегией системных биржевых игроков! Тех самых хедж-фондов, которые десятилетиями выдавливали и доили маленьких частных трейдеров, вынуждая их ликвидировать короткие позиции.

Сегодня мы впервые в истории стали свидетелями того, как роли поменялись, и теперь маленькие трейдеры выдавливают крупный капитал, нанося истеблишменту убытки в миллиарды долларов.

Как столь головокружительное травести стало возможным в финансовых отношениях? Почему раньше маленьких и слабых гнобили большие и сильные, а сегодня маленькие могут расправляться со своими мучителями почти играючи (в прямом смысле слова: саб r/wallstreetbets переполнен шутками-прибаутками и мемами в адрес «бесчувственных жирных котов Уолл-стрит»)?

Разгадка неожиданного могущества маленьких и слабых — в той самой революции DeFi и Web 3.0, о которой я все уши прожужжал читателям «Новой». В мир пришла новая парадигма — тотальной децентрализации.

В ходе противостояния государству и финансовому истеблишменту новая парадигма продемонстрировала удивительную способность молниеносной концентрации энергии в нужном месте в нужное время. Противостоять этой энергии можно лишь до тех пор, пока безымянная, безликая и безмолвная толпа окончательно не осознает силу и мощь, которую ей дают децентрализация и такие механизмы, как мем-атаки и флешмобы.

Рискну предположить: когда это осознание случится на массовом уровне, диктатуре централизованных отношений в обществе наступит конец. Традиционные биржи, центробанки, частные банки, страховые компании, системы централизованного распределения благ — все это такое нам привычное и понятное уступит место безликой, безымянной и неудержимой власти DAO, децентрализованных автономных организаций, которые сегодня уже доминируют в криптоэкономике.

Самое важное для понимания грядущих перемен — это осознание их абсолютной неизбежности. Вопрос не стоит, победит или проиграет новая децентрализованная парадигма. Вопрос в другом: когда и в каких обстоятельствах «старые деньги» отправятся на свалку истории. И дело тут не в чьих-либо предпочтениях, симпатиях и религиозных чувствах, а в том, что смена парадигм — это феномен не идеологический, а физиологический!

Нравится нам или не нравится, но «старые деньги» — это, в первую очередь, старые люди. Старые в прямом, физиологическом смысле слова. «Новые деньги» и новая децентрализованная парадигма — это выбор самой активной и самой пассионарной части поколения миллениалов, которое в ближайшие 10–15 лет унаследует несметные богатства своих родителей, тех самых, кто сегодня еще контролирует финансовые рынки и мировую экономику.

О том, какой выбор сделали миллениалы, думаю, объяснять никому не нужно. «Старые деньги» просто перестанут существовать. Физически. Драматизм смены парадигм снимется сам по себе. Alea iacta est. Поэтому лучшее, что каждый из нас может сделать уже сегодня для собственного блага, — это не сидеть сложа руки и дожидаться неизбежного, а заблаговременно познакомиться с новой парадигмой, изучить ее и попытаться понять. Хотя бы для того, чтобы не оказаться на свалке истории вместе со списанными туда социальными конструкциями.

Сергей Голубицкий, «Новая газета»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .