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Ученые нашли самых маленьких рептилий в мире

31.01.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли самых маленьких рептилий в мире

  • 31.01.2021, 17:10
Ученые нашли самых маленьких рептилий в мире

Вид получил название Brookesia nana — это миниатюрный хамелеон.

Двух таких рептилий — самца и самку — немецкие ученые поймали еще в 2012 году. Эти две миниатюрные особи светло-коричневого цвета не были похожи ни на один известный вид. В итоге генетический анализ показал, что это совершенно новый вид, сообщает hromadske.ua.

Самка была размером 19,2 миллиметра, а самец — 13,5. Ранее самым маленькими хамелеонами, обнаруженными учеными, были представители вида Brookesia micra — их длина 15,3 миллиметра.

Авторы открытия считают, что представители нового вида живут только в лесах горного массива Сурат. Проблема в том, что леса на острове сжигают в качестве топлива и вырубают для сельскохозяйственных угодий, поэтому Brookesia nana угрожает опасность.


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Вид получил название Brookesia nana — это миниатюрный хамелеон.
 
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