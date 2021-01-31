Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли самых маленьких рептилий в мире 31.01.2021, 17:10

Вид получил название Brookesia nana — это миниатюрный хамелеон.

Двух таких рептилий — самца и самку — немецкие ученые поймали еще в 2012 году. Эти две миниатюрные особи светло-коричневого цвета не были похожи ни на один известный вид. В итоге генетический анализ показал, что это совершенно новый вид, сообщает hromadske.ua .

Самка была размером 19,2 миллиметра, а самец — 13,5. Ранее самым маленькими хамелеонами, обнаруженными учеными, были представители вида Brookesia micra — их длина 15,3 миллиметра.

Авторы открытия считают, что представители нового вида живут только в лесах горного массива Сурат. Проблема в том, что леса на острове сжигают в качестве топлива и вырубают для сельскохозяйственных угодий, поэтому Brookesia nana угрожает опасность.





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