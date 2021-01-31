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Штаб Навального: На акции протеста в России вышло 200–300 тысяч человек

31.01.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Штаб Навального: На акции протеста в России вышло 200–300 тысяч человек

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  • 31.01.2021, 16:45
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Штаб Навального: На акции протеста в России вышло 200–300 тысяч человек

Всего, по данным сети штабов Навального, акции прошли как минимум в 140 городах.

Только в 42 российских городах, где состоялись наиболее крупные акции протеста, на улицы вышли от 65 до 100 тысяч человек, подсчитали «Открытые медиа» по данным местных СМИ и видео, снятых очевидцами и активистами местных штабов Навального, а также при помощи сервиса mapchecking. В частности, с его помощью можно увидеть, что во время первого скопления людей на Пионерской площади напротив ТЮЗа в Санкт-Петербурге собралось от 15 до 20 тысяч человек.

Столько же или больше людей, чем 23 января, по разным оценкам, вышло сразу в нескольких крупных городах: Санкт-Петербург (до 30 000), Новосибирск (до 10 000), Екатеринбург (до 13 000), Краснодар (до 6000), Челябинск (до 5000). В Москве во время первого сбора участников на площади трёх вокзалов корреспондент ОМ оценивал их численность на пике в 15 000 человек.

Всего, по данным сети штабов Навального, акции прошли как минимум в 140 городах, однако глава сети штабов Леонид Волков уточнил ОМ, что пока не может оценить общее число протестующих. По личной оценке главы ФБК Ивана Жданова, координирующего протесты вместе с Волковым, всего на улицы вышло 200–300 тысяч человек, «не меньше, чем на акции 23 января», — сказал он в эфире «Навальный live»

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Всего, по данным сети штабов Навального, акции прошли как минимум в 140 городах.
 
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