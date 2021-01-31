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Штаб Навального: На акции протеста в России вышло 200–300 тысяч человек
Источник материала: Хартия'97
Штаб Навального: На акции протеста в России вышло 200–300 тысяч человек
Всего, по данным сети штабов Навального, акции прошли как минимум в 140 городах.
Только в 42 российских городах, где состоялись наиболее крупные акции протеста, на улицы вышли от 65 до 100 тысяч человек, подсчитали
Столько же или больше людей, чем 23 января, по разным оценкам, вышло сразу в нескольких крупных городах: Санкт-Петербург (до 30 000), Новосибирск (до 10 000), Екатеринбург (до 13 000), Краснодар (до 6000), Челябинск (до 5000). В Москве во время первого сбора участников на площади трёх вокзалов корреспондент ОМ оценивал их численность на пике в 15 000 человек.
Всего, по данным сети штабов Навального, акции прошли как минимум в 140 городах, однако глава сети штабов Леонид Волков уточнил ОМ, что пока не может оценить общее число протестующих. По личной оценке главы ФБК Ивана Жданова, координирующего протесты вместе с Волковым, всего на улицы вышло 200–300 тысяч человек, «не меньше, чем на акции 23 января», — сказал он в эфире «Навальный live»
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Всего, по данным сети штабов Навального, акции прошли как минимум в 140 городах.
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