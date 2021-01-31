Источник материала: Хартия'97

ОАЭ предоставят иностранцам право получить гражданство 4 31.01.2021, 16:32

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Кто может стать гражданином?

Объединенные Арабские Эмираты одобрили поправки к законодательству, позволяющие отдельным категориям иностранцев получить эмиратское гражданство и паспорт. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на агентство WAM.

Претендовать на получение гражданства смогут, в частности, инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей. Для каждой категории определены конкретные требования:

Инвесторы обязаны владеть на территории ОАЭ недвижимостью или получить один или несколько патентов, которые будут одобрены министерством экономики страны.

Врачи, инженеры и прочие специалисты должны работать в уникальных научных сферах или дисциплинах, в которых крайне нуждаются ОАЭ, а также обладать опытом работы по специальности не менее 10 лет.

Ученые должны заниматься активной исследовательской деятельностью в высшем учебном заведении, исследовательском центре или частном секторе. А кроме того, обладать не менее чем 10-летним опытом работы и престижными наградами в области науки.

Представители творческих профессий должны быть пионерами в области культуры и искусства, а также лауреатами международных премий.

Как отмечает Bloomberg, до сих пор гражданство в ОАЭ и некоторых других странах Персидского залива иностранцы могли получить только в особых случаях. При этом в ОАЭ иностранцы составляют 80% населения.

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