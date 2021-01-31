|
В центре Москвы у метро «Тверская» мужчина поджег себя. Его спасли
Источник материала: Партизан
В центре Москвы мужчина совершил попытку самосожжения.
Об этом
Инцидент произошел около метро «Тверская». Мужчину повалили на землю прохожие, и пламя удалось сбить. Он выжил, ему оказывают помощь.
Неясно, связан ли инцидент с протестной акцией, проходящей в центре Москвы.
Обновлено. По сведениям телеграм-канала 112, мужчина, поджегший себя в центре Москвы, боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Москвы мужчина совершил попытку самосожжения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)