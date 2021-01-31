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Папа Франциск учредил всемирный католический день дедушек и бабушек

31.01.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Папа Римский Франциск учредил всемирный католический день пожилых людей, который отныне будет отмечаться в четвертое воскресенье июля.

"Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их", – сказал понтифик в ходе воскресного обращения к верующим из библиотеки Апостольского дворца в связи с традиционной молитвой "Ангел Господень".

Папа Франциск подчеркнул, что "старость является даром", и сам объявил об учреждении нового праздника. Он будет отмечаться в конце июля, когда в римско-католической церкви совершается память о святых Иоакиме и Анне (дедушке и бабушке Иисуса Христа).

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Теги: Минск
 
 
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Новый праздник будет отмечаться в конце июля, когда в римско-католической церкви совершается память о святых Иоакиме и Анне (дедушке и бабушке Иисуса Христа).
 
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