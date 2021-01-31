Чьи на самом деле государственные деньги? Объясняем с экспертом

Источник материала: Onliner Известное утверждение «Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков» принадлежит Маргарет Тэтчер. Однако в Беларуси довольно часто приходится слышать фразы о том, что государство кормит, государство лечит, дает образование, да и платит зарплату, в конце концов. В новом выпуске подкаста «Про деньги» мы попробуем разобраться, так ли это на самом деле. В студии журналист Onliner Настасья Занько и социолог Наталья Рябова.

В текстовой версии выкладываем только главные мысли. Полную версию слушайте в аудиоформате. Подписаться на подкаст можно в сервисе «Яндекс.Музыка» . Также его можно слушать на устройствах Apple или других подкастоприемниках. Ссылка на скачивание самого файла в формате mp3 находится тут .

Главные мысли

Откуда взялся взгляд, что государство кормит народ и дает ему различные блага? Он взялся из советского понимания государства.

В чем особенность бывшей советской системы? Государство в финансовом смысле не зависело от налогоплательщиков. Советская экономика — это нефтяная и рентная экономика, которая существует за счет того, что она просто добывает нефтяные ресурсы, перерабатывает их, продает и полученные богатства каким-то образом перераспределяет. Люди в виде бизнеса и налогоплательщиков нужны постольку-поскольку, скорее как рабочая сила.

Поэтому до сих пор многие чиновники, даже не старые в этой системе, генерируют подобные высказывания о том, что государство с барского плеча дает людям блага.





С другой стороны, есть масса людей, которые считают, что они налогоплательщики, что это они наняли менеджеров-чиновников. Это мировоззрение происходит из new public managment (нового публичного администрирования) — приближения модели госуправления к стандартам бизнеса. То есть когда множество акционеров, владеющих акциями, сообща выбирает топ-менеджера, и он должен за соответствующее вознаграждение выполнять те показатели, которые им бы хотелось.

И вот эти два мировоззрения не стыкуются.

Многие любители подхода «государство все дает» заметят, что в стране больше 50% госсобственности. То есть по сути государство владеет неким ресурсом и данный подход частично справедлив. В реальности государство действительно так или иначе распоряжается деньгами. Мы можем много говорить о том, что это все наше-наше, но в реальности рычагов давления на то, как распределяется бюджет, у нас не очень много. Мы не можем позвонить в Минфин и скомандовать: «Давайте тратить на это, а не на то».





Доля ВВП, которым распоряжается государство в Беларуси, достаточно высока — около 45%. То есть, если наша страна за год создает условный «пирог» в $100, то из него условных $45 государство получит в свою кубышку и перераспределит согласно системе и принятому бюджету. Хорошо или плохо, но перераспределит. Поэтому утверждение частично соответствует действительности. Так как деньгами в любом случае распоряжаются чиновники.

Важно отметить, что подобная ситуация есть практически во всех странах Европы. Насколько эффективно тратятся эти деньги — вопрос другой. Мы можем отмечать, что в Дании, а также в Скандинавских странах, на которые любят кивать наши чиновники, тоже высокие налоги. Там государство тоже берет на себя всю социальную сферу. Но возможностей влиять на бюджет у датчанина или шведа гораздо больше, чем у нас. И качество получаемых услуг также выше. И если они недовольны качеством получаемых услуг, у них есть способ выразить это недовольство.

У нас этих способов практически нет. Обычно подсказывают выход: если не нравится, иди в платную школу, поликлинику и так далее. К сожалению, нельзя обратиться в платную полицию, платный суд или платную тюрьму.





Когда мы говорим, что все в государстве народное, это верно. Но народное — чье? Вы с одними интересами, мы с другими, а дядя Вася — с третьими. Согласовать их очень сложно. Это возможно, когда в стране есть развитые институты для этого: местное самоуправление, дворовые сообщества, представленные в парламенте группы по интересам и так далее. Когда принимается более-менее компромиссное решение, с которым уже потом работает местная власть. Когда этого нет, говорить, что деньги народные, можно, но по факту это останется пустой фразой, если у вас нет возможности это право реализовывать.

Проблема Беларуси еще и в том, что нет идеологии, которая нас бы стимулировала к тому, чтобы строить прекрасную Беларусь будущего, а с другой стороны — и на себя поработать сложно.

Выходит, что мы столько лет стоим на перепутье, когда мы не отпустили устаревшую систему и не приобрели новую. Наши политические кризисы — это как раз и отражение того, что нет народного единства, нет цели, ради чего сделать усилие.





Больше трети доходов бюджета Беларуси составляют налоги на добавленную стоимость и подоходный налог. Постепенно налоговая часть бюджета движется от советской модели экономики к западной (назовем ее так), когда наполнение бюджета все больше и больше зависит от богатых предприятий и граждан, а не только от перекачивания нефти и взимания пошлин за ее транспортировку.

Белорусы имеют не так много рычагов влияния на бюджет, но и они все довольно номинальны: позвонить на прямую линию, обратиться в Минфин, прийти на прием к чиновникам. Но это все не обеспечивает системного учета обратной связи со стороны граждан. Он должен обеспечиваться на всех стадиях бюджетного процесса, начиная от формирования, что нужно. Затем на стадии обсуждения и сведения этого в бюджет (местный, республиканский и так далее). Потом на этапе исполнения и этапе контроля.





В идеальной модели предполагается, что у граждан, групп граждан, гражданского общества есть возможности как минимум все это видеть и знать, иметь возможность прийти как минимум послушать, а то и представить свои предложения. Но кроме этого — иметь возможность влиять на процесс в виде экспертного участия, написания каких-то документов, предложений ко всем этим вопросам. Все это, к сожалению, в Беларуси не работает.

И пока никакой политической воли на большее вовлечение граждан в процесс принятия и формирования бюджета нет.

Модель распределения бюджета во многих европейских странах предполагает решение местных вопросов на местном уровне. В Беларуси ситуация обратная: все деньги стекаются в центр, а уже оттуда центр (часто далеко не справедливо) распределяет их по областям и районам, не давая особенной свободы по распределению финансов. Районам приходится практически выклянчивать деньги у центра и согласовывать с ним каждый шаг.





Это остаток старой советской системы, не отвечающий современным реалиям. Да, если государство торговало сырьем и другими ресурсами и они поступали сразу в центр, то логично их оттуда центру и распределять. Но сейчас ресурсы в поступают от местных предприятий и граждан, сейчас это как раз деньги налогоплательщиков. Поэтому их нужно оставлять на том уровне, где они и создались.

Если государство берет на себя всю ответственность за жизнь граждан, то не взращивает ли оно таким образом инфантилизм в обществе? Но ведь государству это невыгодно? Утверждение довольно спорное, потому что само государство не однородное и в нем также есть разные группы влияния, которым выгодно разное. Кому-то выгодны инфантильные граждане, а кому-то нет. Здесь и у граждан есть ресурс ко взрослению, и у чиновников также.

Таймлайн

01:02—04:15. Что такое государство?

04:15—07:09. Откуда появилось убеждение, что государство кормит народ?

07:09—09:56. Правильно ли мы рассуждаем, говоря о том, что деньги налогоплательщиков?

09:56—12:35. Чем плоха или хороша установка, что государство всех кормит?

12:35—15:47. В чем правы белорусы, которые говорят, что каждый кустик на территории страны принадлежит и им? И как реально мы можем повлиять на распределение бюджета?

15:47—20:50. Каким образом в нынешних реалиях должно выглядеть распределение бюджета и участие белорусов в нем?

20:50—22:00. Что дает человеку сопричастность к бюджетной политике страны?

22:00—25:46. Государство, которое берет на себя сверхответственность за граждан, растит инфантилов? Или это инфантильные люди создают почву для появления такого государства?

25:46—30:07. Какая может быть установка у здорового и зрелого белоруса по отношению к бюджету и своей стране?

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