|
Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Минске - пострадал 12-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетний пассажир пострадал при столкновении трех автомобилей в столице,
По информации инспекторов, днем 30 января 67-летний водитель Toyota ехал по улице Заславской со стороны проспекта Машерова. На пересечении с улицей Мельникайте он не уступил дорогу Suzuki, который двигался со стороны улицы Раковской. От удара последний отбросило в Chevrolet.
В результате ДТП пострадал 12-летний пассажир Suzuki. Мальчик находился на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик находился на переднем пассажирском сиденье Suzuki и был пристегнут ремнем безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)