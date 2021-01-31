Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Минске - пострадал 12-летний ребенок

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний пассажир пострадал при столкновении трех автомобилей в столице, сообщили в ГАИ.





По информации инспекторов, днем 30 января 67-летний водитель Toyota ехал по улице Заславской со стороны проспекта Машерова. На пересечении с улицей Мельникайте он не уступил дорогу Suzuki, который двигался со стороны улицы Раковской. От удара последний отбросило в Chevrolet.





В результате ДТП пострадал 12-летний пассажир Suzuki. Мальчик находился на переднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности