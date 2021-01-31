Источник материала: Хартия'97

Илон Маск рассказал о планах разработать минивэн Tesla 31.01.2021, 18:31

Сроки запуска такой модели зависят от объемов поставок аккумуляторов.

В планы компании Tesla Motors входит разработка электрического минивэна, однако запуск такой модели во многом зависит от поставок необходимого количества батарей. Об этом со ссылкой на главу американской марки Илона Маска сообщает издание Electrek .

«Я полагаю, что у Tesla совершенно точно должен появиться минивэн спустя какое-то время. Однако нужно понимать, что запуск новой подобной новой модели напрямую зависит от объемов выпуска аккумуляторов. Тем, кто не знаком с особенностями производства электромобилей, очень сложно даже предположить, насколько непрост этот процесс. Создать рабочий прототип достаточно легко, а вот наладить конвейерную сборку уже невероятно сложно», — пояснил Маск.

Плюс ко всему глава Tesla отметил, что по таким же причинам пока задерживается серийный выпуск электрических грузовиков Semi. Частично решить этот вопрос поможет наращивание внутреннего производства батарей. При этом Маск подчеркнул, что Tesla на данный момент также прикладывает все усилия, чтобы договориться о максимальных объемах закупок аккумуляторов у сторонних компаний-поставщиков.

В последние несколько лет Tesla представила сразу несколько моделей, которые пока так и не добрались до конвейера. Речь идет о грузовике Semi, суперкаре Roadster второго поколения, а также о пикапе Cybertruck, на который компания получила более полумиллиона предварительных заказов.

Кроме того, американцы ведут разработку массовой субкомпактной модели, которая получит две разные версии — для Европы и для Китая. На данный момент Tesla серийно производит полноразмерные электрокары Model S и Model X, а также компактные Model 3 и Model Y, на которые приходится большинство продаж бренда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .