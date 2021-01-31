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В Киеве проходит Марш памяти о белорусском Герое Украины Михаиле Жизневском
Источник материала: Хартия'97
В Киеве проходит Марш памяти о белорусском Герое Украины Михаиле Жизневском
Видеофакт.
Как сообщает Telegram-канал
Михаил Жизневский принимал участие в акции протеста в Киеве с первых дней — он входил в самооборону, которая охраняла Евромайдан. Белорус посмертно удостоен двумя высшими государственными наградами Украины — званиями и орденами Героя Небесной сотни и Героя Украины.
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