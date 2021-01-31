Источник материала: Хартия'97

В Германии мужчина откопал монеты и деньги на €500 000, но суд не счел это кладом 1 31.01.2021, 18:13

Иллюстрационное фото

В пятницу суд отклонил его иск.

Мужчина, нашедший в Германии золотые монеты и деньги, может остаться без положенного вознаграждения после решения суда, который не счел находку кладом.

Об этом сообщает "Немецкая волна" .

В 2016 году сотрудник компании, занимающейся ландшафтным дизайном, вырубал корни и кусты на кладбище в Динклаге, на северо-западе Германии, и нашел закопанные пластиковые контейнеры с золотом и деньгами. О своей находке мужчина сообщил в полицию.

На следующий день он и несколько других людей нашли еще несколько контейнеров, которые уже были перевезены на территорию ландшафтной компании. В общей сложности они обнаружили более 500 000 евро в золоте и наличных деньгах.

На некоторых монетах был штамп 2016 года, что означает, что они были закопаны совсем недавно. Затем город взял под охрану клад. Однако официальным лицам не удалось найти первоначального владельца.

В конце концов, работник компании решил подать в суд на город. Он утверждал, что теперь он является законным владельцем золота и денег, поскольку предыдущий владелец не требовал их в течение шести месяцев после обнаружения.

В пятницу суд отклонил его иск. Хотя решение прямо не касается вопроса собственности, судьи заявили, что его иск не будет иметь шансов на успех.

Контейнеры, по мнению суда, не пропали - они были намеренно спрятаны. Следовательно, закон об утерянном имуществе не применяется. Хотя закон Германии также разрешает тем, кто нашел "сокровище", оставлять себе половину, контейнеры, по-видимому, были закопаны недавно и не могут считаться потерянным сокровищем.

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