Источник материала: Хартия'97

В Москве российский ОМОН забросали туалетной бумагой 5 31.01.2021, 17:55

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Бумагу кидали из окон.

Как пишет «МБХ-медиа» , в Москве возле улицы Бауманской в ОМОН из окон кидали туалетную бумагу.

Напомним, сегодня по всей России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Штаб оппозиционного политика заявил, что на акции протеста в России вышло 200–300 тысяч человек. Всего, по данным сети штабов Навального, акции прошли как минимум в 140 городах. Задержаны более 3,5 тысяч человек.

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