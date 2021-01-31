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В Москве российский ОМОН забросали туалетной бумагой
Источник материала: Хартия'97
В Москве российский ОМОН забросали туалетной бумагой
Бумагу кидали из окон.
Как пишет
Напомним, сегодня по всей России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Штаб оппозиционного политика заявил, что на акции протеста в России вышло 200–300 тысяч человек. Всего, по данным сети штабов Навального, акции прошли как минимум в 140 городах. Задержаны более 3,5 тысяч человек.
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Бумагу кидали из окон.
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