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Очередную партию контрабандных шпицев из Беларуси задержали в Германии
Источник материала: Хартия'97
Очередную партию контрабандных шпицев из Беларуси задержали в Германии
Щенков изъяли и передали ветеринарной службе.
Во время проверки машины из Беларуси на трассе «Bundesautobahn 10» поздно вечером 26 января сотрудники Федеральной таможенной службы в Потсдаме обнаружили 5 щенков померанского шпица, сообщает
Щенков изъяли и передали ветеринарной службе.
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Щенков изъяли и передали ветеринарной службе.
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