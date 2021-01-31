Источник материала: Хартия'97

На акции протеста в Санкт-Петербурге задерживали российского рэпера Оксимирона 31.01.2021, 17:30

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У него сегодня день рождения.

Российская полиция сегодня задеживала рэпера Оксимирона (настоящее имя Мирон Федоров) на акции протеста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Затем рэпера отпустили. Отмечается, что сегодня у него день рождения. Ему исполнилось 36 лет.

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