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На акции протеста в Санкт-Петербурге задерживали российского рэпера Оксимирона
Источник материала: Хартия'97
На акции протеста в Санкт-Петербурге задерживали российского рэпера Оксимирона
У него сегодня день рождения.
Российская полиция сегодня задеживала рэпера Оксимирона (настоящее имя Мирон Федоров) на акции протеста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА
Затем рэпера отпустили. Отмечается, что сегодня у него день рождения. Ему исполнилось 36 лет.
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