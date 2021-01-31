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Scania под контактной сетью. Проект расширяется. Построены еще 7 машин

31.01.2021 18:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Грузовики с пантографами, которые получают энергию от контактной сети на манер троллейбусов, в 10 раз экзотичнее любого электротрака «на батарейках». Но Европа сегодня настолько увлечена грузовым электротранспортом, что развивает все вариации такой техники. Уже ставшие знаменитыми Scania «с рожками» получили новый импульс в своем развитии.

Разработанная компанией Siemens система электрификации, используемая на двух уже действующих тестовых дорогах в Германии, позволяет грузовикам с пантографом, установленным на их крыше, двигаться со скоростью до 90 км/ч, питаясь от контактной сети. Когда электрифицированный участок заканчивается, грузовики переключаются на двигатели внутреннего сгорания, работающие на биодизеле. Сейчас строится и третий новый отдельный участок автомагистрали с контактной сетью для грузовиков.

Первый немецкий испытательный трек на участке автомагистрали A5 возле Франкфурта будет увеличен на семь километров. Для него Scania поставит семь дополнительных грузовиков с пантографами для работы на этом расширенном участке электрифицированной автомагистрали. Автомагистраль A5 к югу от Франкфурта, где ежедневно проезжают 135 000 автомобилей, в том числе 14 000 грузовиков, является одним из самых загруженных и наиболее загрязненных участков дороги в Германии. Вот почему первую тестовую электролинию смонтировали именно там.

Scania под контактной сетью. Проект расширяется. Построены еще 7 машин

Необычные тягачи предоставлены разным перевозчикам, скорее всего безвозмездно. Во время испытаний Scania осуществляет техническое обслуживание автомобилей и сбор данных с тестовых автомобилей.

Вышеупомянутый A5 — один из трех тестовых участков контактных линий в Германии. Он действует уже несколько лет, и это именно его расширяют. В конце 2019 года рядом с Любеком в земле Шлезвиг-Гольштейн (A1) был открыт дополнительный сегмент электрифицированной дороги (A1), где в настоящее время проходит испытания один грузовик Scania. Третий участок с контактной сетью сейчас строится в Баден-Вюртемберге (B462) и планируется к открытию в текущем году. Всего на этих трех испытательных треках будут работать 22 грузовика Scania с пантографами.

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Грузовики с пантографами, которые получают энергию от контактной сети на манер троллейбусов, в 10 раз экзотичнее любого электротрака «на батарейках». Но Европа...
 
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