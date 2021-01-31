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В Минске Toyota и Suzuki не поделили перекресток. Пострадал 12-летний пассажир
Источник материала: Onliner
Вчера днем на перекрестке улиц Мельникайте — Заславская произошло столкновение: водитель Toyota не уступил дорогу автомобилю Suzuki, который от удара отбросило в Chevrolet, сообщили в
В аварии пострадал 12-летний мальчик, находившийся на переднем пассажирском кресле Suzuki. Он был доставлен в учреждение здравоохранения для осмотра.
На месте работали сотрудники ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.
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Вчера днем на перекрестке улиц Мельникайте — Заславская произошло столкновение: водитель Toyota не уступил дорогу автомобилю Suzuki, который от удара отбросило в Chevrolet,...
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