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В Минске Toyota и Suzuki не поделили перекресток. Пострадал 12-летний пассажир

31.01.2021 18:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера днем на перекрестке улиц Мельникайте — Заславская произошло столкновение: водитель Toyota не уступил дорогу автомобилю Suzuki, который от удара отбросило в Chevrolet, сообщили в ГАИ Минска.

В аварии пострадал 12-летний мальчик, находившийся на переднем пассажирском кресле Suzuki. Он был доставлен в учреждение здравоохранения для осмотра.

В Минске Toyota и Suzuki не поделили перекресток. Пострадал 12-летний пассажир

На месте работали сотрудники ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера днем на перекрестке улиц Мельникайте — Заславская произошло столкновение: водитель Toyota не уступил дорогу автомобилю Suzuki, который от удара отбросило в Chevrolet,...
 
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