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Volvo Trucks представляет сдвоенную кабину для экипажей экстренных служб

31.01.2021 18:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сдвоенные кабины для пожарных машин делают далеко не все производители грузовиков. Но некоторые, как, например, МАЗ, Scania и Volvo, все-таки «играют» в этом сегменте. Новинка появилась у Volvo.

Volvo Trucks представляет сдвоенную кабину для экипажей экстренных служб для своих грузовиков серий FM и FMX. Новые варианты имеют ряд усовершенствований, специально разработанных для машин пожарной охраны.

В новой сдвоенной кабине для экипажа экстренных команд могут разместиться до девяти человек. Она была тщательно протестирована на предмет соблюдения самых строгих норм безопасности, имеет значительную площадь остекления с заниженной линией дверей, большие зеркала заднего вида и возможность установки до восьми камер, обеспечивающих прекрасную круговую обзорность.

Volvo Trucks представляет сдвоенную кабину для экипажей экстренных служб

Европейский рынок — это более 3000 проданных пожарно-спасательных автомобилей в год. При этом, в дополнение к соблюдению национальных и международных правил, транспортные средства должны быть адаптированы к конкретным требованиям отдельно взятых аварийных служб.

Совместно с экспертами отрасли инженеры отдела специальных продуктов Volvo Trucks усовершенствовали не только кабины, но и шасси. Компонентная база размещена таким образом, чтобы максимально облегчить застройку шасси спецкузовами с быстрым подключением электро- и пневмосистем.

Volvo V90 II R-DESIGN, 2017 г.в., 189 000 км
черный, универсал, дизель 2 л, механическая, передний привод
65 366 р.
24 890$ / 20 557€
Volvo V90 II T5 Momentum Geartronic, 2017 г.в., 59 847 км
седан, бензин 2 л, механическая, передний привод
54 216 р.
20 644$ / 17 050€
Volvo V90 II 2.0 D4 R-Design, 2017 г.в., 158 615 км
черный, седан, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
54 216 р.
20 644$ / 17 050€
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Сдвоенные кабины для пожарных машин делают далеко не все производители грузовиков. Но некоторые, как, например, МАЗ, Scania и Volvo, все-таки «играют» в этом сегменте....
 
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