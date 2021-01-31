Источник материала: Onliner Сдвоенные кабины для пожарных машин делают далеко не все производители грузовиков. Но некоторые, как, например, МАЗ, Scania и Volvo, все-таки «играют» в этом сегменте. Новинка появилась у Volvo.

Volvo Trucks представляет сдвоенную кабину для экипажей экстренных служб для своих грузовиков серий FM и FMX. Новые варианты имеют ряд усовершенствований, специально разработанных для машин пожарной охраны.

В новой сдвоенной кабине для экипажа экстренных команд могут разместиться до девяти человек. Она была тщательно протестирована на предмет соблюдения самых строгих норм безопасности, имеет значительную площадь остекления с заниженной линией дверей, большие зеркала заднего вида и возможность установки до восьми камер, обеспечивающих прекрасную круговую обзорность.





Европейский рынок — это более 3000 проданных пожарно-спасательных автомобилей в год. При этом, в дополнение к соблюдению национальных и международных правил, транспортные средства должны быть адаптированы к конкретным требованиям отдельно взятых аварийных служб.

Совместно с экспертами отрасли инженеры отдела специальных продуктов Volvo Trucks усовершенствовали не только кабины, но и шасси. Компонентная база размещена таким образом, чтобы максимально облегчить застройку шасси спецкузовами с быстрым подключением электро- и пневмосистем.