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В Минске машина сбила 13-летнюю девочку
Источник материала: Onliner
Сегодня на улице Уманской, возле дома №54, водитель за рулем KIA, двигаясь со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Железнодорожной, совершила наезд на 13-летнюю девочку. Она перебегала проезжую часть на красный свет. С телесными повреждениями пострадавшая доставлена в больницу, сообщили в
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
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Сегодня на улице Уманской, возле дома №54, водитель за рулем KIA, двигаясь со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Железнодорожной, совершила наезд на...
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