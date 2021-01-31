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В Минске машина сбила 13-летнюю девочку

31.01.2021 18:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на улице Уманской, возле дома №54, водитель за рулем KIA, двигаясь со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Железнодорожной, совершила наезд на 13-летнюю девочку. Она перебегала проезжую часть на красный свет. С телесными повреждениями пострадавшая доставлена в больницу, сообщили в ГАИ Минска.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на улице Уманской, возле дома №54, водитель за рулем KIA, двигаясь со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Железнодорожной, совершила наезд на...
 
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