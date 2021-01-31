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Политик Алексей Навальный выдвинут на соискание Нобелевской премии мира

31.01.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой норвежских парламентариев. Формулировка выдвижения Навального — за «усилия по мирной демократизации России».




Российский оппозиционер и лидер протестного движения, который вернулся после отравления ядом «Новичок» и был сразу по прилету помещен под стражу – теперь в перечне потенциальных обладателей Нобелевской премии мира. Инициатива по выдвижению, проявленная отдельными российскими учеными, была одобрена министром норвежского правительства Оле Эльвестуеном.

Выдвигать претендентов на премию мира могут члены национальных правительств и парламентов, главы государств и некоторые другие категории лиц. В истории новой России лауреатов премии мира еще не было – в советское время, в 1990-м, награду присуждали Михаилу Горбачеву, а 1975-м – академику Андрею Сахарову. Сегодня в числе других номинантов на премию названы Всемирная организация здравоохранения и ее программа по обеспечению справедливого доступа к вакцинам для бедных стран, ЕСПЧ и активистка кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг. Они также поддержаны норвежскими законодателями, у которых есть право выдвижения. Список кандидатов гораздо шире и попадание в него не означает одобрения Нобелевского комитета, который в итоге и решает, кто получит награду. Среди фигур, оказавшихся в перечне потенциальных нобелиатов есть и еще один лидер масштабного протестного движения на постсоветском пространстве – экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен в октябре этого года.
 
 
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Об этом сообщает Рейтер со ссылкой норвежских парламентариев. Формулировка выдвижения Навального — за «усилия по мирной демократизации России».
 
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