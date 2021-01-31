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Политолог: Масштаб митингов по стране позволяет говорить о самом крупном протесте за время президентства Путина

31.01.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Масштаб митингов в поддержку Навального по стране позволяет говорить о самом крупном протесте за время президентства Владимира Путина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов.



«Это самое большое протестное явление за все время президентства Путина, за все 20 лет. Будет трудно оценить его численность, но его география –количество городов, масштаб разброса по стране – беспрецедентная. Мы видим другое поколение протестующих, которое не боится, его нельзя запугать теми способами, которыми его пытались запугать. Мы видим совершенно белорусский сценарий в плане насилия. Когда это разворачивалось в Беларуси, Владимир Путин покровительственно говорил Александру Лукашенко, что властям Беларуси надо задуматься над причиной этих акций. Теперь об этом надо задуматься самому Владимиру Путину», — сказал он.

Политолог отметил, что власти попытаются подавить протестное движение.

«Конечно, власти попытаются давить этот протест, забивать спецприемники людьми, возможно, это удастся. Но этот протест демонстрирует тенденцию последних лет — это стремительное падение легитимности Путина как лидера», — заключил он.

По данным портала «ОВД-Инфо», по всей РФ сейчас задержано более 3600 человек.
 
 
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Масштаб митингов в поддержку Навального по стране позволяет говорить о самом крупном протесте за время президентства Владимира Путина. Об этом сообщил в эфире...
 
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