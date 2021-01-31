Стала известна сумма «королевского» контракта Месси с «Барселоной»









Стало известно, что срок соглашения с 33-летним форвардом истекает летом 2021-го. Согласно документу, аргентинец заработает почти 556 миллиона евро. В заметке контракт Месси назвали «королевским».









Месси выражал готовность покинуть клуб летом 2020-го. Однако руководству сине-гранатовых удалось уговорить футболиста остаться в клубе до окончания срока действия нынешнего соглашения. На игрока претендовал «Манчестер Сити».





Нынешний контракт был продлен в ноябре 2017-го. Форвард выступает в клубе с 2003 года.





В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов. На счету форварда 697 голов в 843 матчах за клуб.

За разглашение информации о контракте Месси обещает судиться.