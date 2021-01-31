ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стала известна сумма «королевского» контракта Месси с «Барселоной»

31.01.2021 19:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Испанский El Mundo обнародовал сумму контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с каталонской «Барселоной».



Стало известно, что срок соглашения с 33-летним форвардом истекает летом 2021-го. Согласно документу, аргентинец заработает почти 556 миллиона евро. В заметке контракт Месси назвали «королевским».


Месси выражал готовность покинуть клуб летом 2020-го. Однако руководству сине-гранатовых удалось уговорить футболиста остаться в клубе до окончания срока действия нынешнего соглашения. На игрока претендовал «Манчестер Сити».

Нынешний контракт был продлен в ноябре 2017-го. Форвард выступает в клубе с 2003 года.

В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов. На счету форварда 697 голов в 843 матчах за клуб.

За разглашение информации о контракте Месси обещает судиться. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанский El Mundo обнародовал сумму контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с каталонской «Барселоной».
 
Новости дня
Новости разные
 
У Маскве мужчына абліў сябе бэнзінам і падпаліў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by