Финалистка конкурса красоты устроилась работать посудомойщицей

Источник материала: ОНТ

Гульнур Нуртаза, финалистка конкурса «Мисс Казахстан-2019», была вынуждена устроиться работать посудомойщицей. Историю 19-летней девушки рассказывает в Instagram издание KazNews.

По сведениям источника, уже полгода финалистка конкурса красоты работает на кухне в кафе в Кызылорде. В Сети был опубликован ролик, на котором Гульнур моет посуду и чистит чеснок. Закадровый голос уточняет, что на видео – «Мисс Кызылорда-2017». Девушка эту информацию не отрицает.

Изданию KazNews удалось выяснить, что 19-летняя Гульнур осталась без родителей и была вынуждена обеспечивать себя самостоятельно. Девушка жалуется, что ее красота лишь создает дополнительные проблемы. Так, по словам Нуртазы, мужчины просто так не берут ее на нормальную работу и предлагают интим, а женщины отказывают в трудоустройстве из ревности.

Фото: 365info.kz

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