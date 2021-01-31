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Финалистка конкурса красоты устроилась работать посудомойщицей

31.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Финалистка конкурса красоты устроилась работать посудомойщицей

Гульнур Нуртаза, финалистка конкурса «Мисс Казахстан-2019», была вынуждена устроиться работать посудомойщицей. Историю 19-летней девушки рассказывает в Instagram издание KazNews.

По сведениям источника, уже полгода финалистка конкурса красоты работает на кухне в кафе в Кызылорде. В Сети был опубликован ролик, на котором Гульнур моет посуду и чистит чеснок. Закадровый голос уточняет, что на видео – «Мисс Кызылорда-2017». Девушка эту информацию не отрицает.

Изданию KazNews удалось выяснить, что 19-летняя Гульнур осталась без родителей и была вынуждена обеспечивать себя самостоятельно. Девушка жалуется, что ее красота лишь создает дополнительные проблемы. Так, по словам Нуртазы, мужчины просто так не берут ее на нормальную работу и предлагают интим, а женщины отказывают в трудоустройстве из ревности.

Фото: 365info.kz

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Гульнур Нуртаза, финалистка конкурса «Мисс Казахстан-2019», была вынуждена устроиться работать посудомойщицей. Историю 19-летней девушки рассказывает...
 
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