Пенсионер стал отцом 116 детей за восемь лет

Источник материала: ОНТ

В Дерби (Великобритания) пенсионер решил стать донором спермы и в результате стал отцом 116 детей. Историю рассказывает Daily Mail.

Издание пишет, что некоторое время назад в социальных сетях появились сообщества, в которых просят помощи желающие стать матерями женщины, а мужчины предлагают им услуги в роли доноров. Многие выбирают этот способ, так как он освобождает от дорогостоящих консультаций и излишней бюрократии в клиниках.

Подобной возможностью воспользовался бывший учитель математики, 65-летний Клайв Джонс. У женатого мужчины было трое детей, и он решился помочь другим женщинам обрести семейное счастье. В течение восьми лет пенсионер сдавал сперму. По словам британца, за это время он стал отцом 116 детей.

Увлеченность Клайва необычным занятием привела к разногласиям в семье, в итоге он расстался с женой. Но он продолжает раздавать свою сперму, объясняя это «непреодолимым желанием продолжать рожать детей». За свою услугу мужчина берет с каждой женщины по 30 фунтов стерлингов. Джонс лично доставляет донорский материал в дома клиенток.

Клайв уже встречался с некоторыми детьми, рожденными с его помощью. Британец уточняет, что ему было интересно, успешно ли прошло оплодотворение.

Фото: Daily Mail

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