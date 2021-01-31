Снег остается на весь февраль – наслаждаемся последним месяцем зимы!

Источник материала: ОНТ

В Беларусь понемногу возвращается мороз. Уже в воскресенье ночью температура опустится до -16 градусов.





И вообще все, кто переживал, что снег растает, может не переживать. Всю неделю в стране ожидаются осадки, а со вторника – с метелью. Снег остается с нами на весь февраль – месяц обещает быть очень морозным. Поэтому наслаждаемся последним месяцем зимы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram