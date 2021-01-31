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Салат на скорую руку. Простой рецепт от Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Салат с авокадо, огурцом и перепелиными яйцами. Простой рецепт на скорую руку от Екатерины Тишкевич специально для читателей ONT.BY.
Вам понадобится:
Для заправки потребуется:
Как готовить?
В глубокую ёмкость выкладываем салатную смесь, нарезанные кубиками авокадо и огурец, перепелиные яйца.
Заправляем, перемешиваем. Салат готов.
Приятного аппетита!
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Салат с авокадо, огурцом и перепелиными яйцами. Простой рецепт на скорую руку от Екатерины Тишкевич специально для читателей ONT.BY. Вам понадобится: салатная смесь...
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