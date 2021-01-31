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Салат на скорую руку. Простой рецепт от Екатерины Тишкевич

31.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Салат на скорую руку. Простой рецепт от Екатерины Тишкевич

Салат с авокадо, огурцом и перепелиными яйцами. Простой рецепт на скорую руку от Екатерины Тишкевич специально для читателей ONT.BY. 

Вам понадобится:

  • салатная смесь – 1/2 пачки;
  • авокадо – 1 шт.;
  • огурец – 1/2 шт.;
  • перепелиные яйца – 4 шт.

Для заправки потребуется:

  • сметана – 4 ст. л.;
  • приправа для салата;
  • винный уксус (по вкусу).

Как готовить?

В глубокую ёмкость выкладываем салатную смесь, нарезанные кубиками авокадо и огурец, перепелиные яйца.






Заправляем, перемешиваем. Салат готов.

Приятного аппетита!

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Салат с авокадо, огурцом и перепелиными яйцами. Простой рецепт на скорую руку от Екатерины Тишкевич специально для читателей ONT.BY.  Вам понадобится: салатная смесь...
 
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