НХЛ: команда «Нью-Джерси» уступила «Баффало»

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге продолжает выступление белорусский форвард Егор Шарангович. В очередном матче его команда «Нью-Джерси» в гостях встречалась с «Баффало».

«Дьяволы» проиграли сопернику в серии буллитов – 3:4. Победу «клинкам» принес бросок Джека Айкела. Что касается Егора Шаранговича, то он провел на площадке чуть более 11 минут, но результативными действиями не отметился.

Но стоит заметить, что белорус много времени провел при игре в меньшинстве – более 4 минут. Это второй показатель в команде. Пока на счету Егора Шаранговича в НХЛ одна заброшенная шайба и результативная передача.

Сегодня вечером «Нью-Джерси» и «Баффало» вновь сыграют друг с другом.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram