«Барселона» подаст в суд на газету El Mundo за публикацию деталей контракта Месси

Источник материала: ОНТ

Футбольный клуб «Барселона» готовится подать иск в суд на издание El Mundo. Причиной стала публикация в газете конфиденциальных сведений о контракте Лионеля Месси. Об этом информирует пресс-служба испанской команды.

31 января El Mundo были опубликованы детали контракта 33-летнего футболиста. За четыре года по соглашению Месси получит €555 млн.

Месси – воспитанник «Барселоны». Лионель шесть раз удостаивался «Золотого мяча» и четырежды побеждал со своей командой в Лиге чемпионов UEFA.

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