Сборная Беларуси по биатлону завершила выступление на ЧЕ в Польше

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по биатлону завершила выступление на чемпионате Европы в Польше. Сегодня наши спортсмены принимали участие в одиночной смешанной эстафете.

В этой гонке белорусскую команду представляли Ирина Кручинкина и Роман Елётнов. Всего на огневых рубежах они использовали 11 дополнительных патронов, а также заработали два штрафных круга. В итоге белорусы финишировали лишь на 14 месте. Победу одержали немецкие биатлонисты Штефани Шерер и Лукас Фрацшер. В Польше завершается смешанная эстафета, однако белорусы в ней участия не принимают. Таким образом, по итогам чемпионата Европы наша команда осталась без медалей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram