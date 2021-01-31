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Сборная Беларуси по биатлону завершила выступление на ЧЕ в Польше

31.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по биатлону завершила выступление на ЧЕ в Польше

Сборная Беларуси по биатлону завершила выступление на чемпионате Европы в Польше. Сегодня наши спортсмены принимали участие в одиночной смешанной эстафете.

В этой гонке белорусскую команду представляли Ирина Кручинкина и Роман Елётнов. Всего на огневых рубежах они использовали 11 дополнительных патронов, а также заработали два штрафных круга. В итоге белорусы финишировали лишь на 14 месте. Победу одержали немецкие биатлонисты Штефани Шерер и Лукас Фрацшер. В Польше завершается смешанная эстафета, однако белорусы в ней участия не принимают. Таким образом, по итогам чемпионата Европы наша команда осталась без медалей.    

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Сборная Беларуси по биатлону завершила выступление на чемпионате Европы в Польше. Сегодня наши спортсмены принимали участие в одиночной смешанной эстафете. В...
 
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