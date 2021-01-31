Снопков рассказал, на чем строятся крепкие отношения Беларуси и Китая

Источник материала: ОНТ

Не цифры и не геополитика. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков рассказал, на чем строятся крепкие отношения с Китаем.





Накануне страны отметили очередную «дипломатическую годовщину». За 29 лет товарооборот приблизился к пяти миллиардам долларов. В прошлом году торговля шла, несмотря на пандемию, в том числе благодаря постоянно улучшающейся логистике. В белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень» под Минском сейчас разворачивается строительство гейта, который позволит сократить время доставки между двумя странами: с двух недель до семи дней.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси отметил, что Китай поддерживает власть и решение народа. Есть оценка и бизнес-отношений – экспорт на китайский рынок увеличился почти на 9%.

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