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COVID-19: последствия локдауна в Европе

31.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19: последствия локдауна в Европе

Протестные выходные в мире проходят под флагом «уставших от ковидного карантина». Серьезнее всего дела обстоят во Франции.


Сама по себе манифестация – уже нарушение карантинного режима, большинство в толпе без масок. В некоторых регионах страны появилась тенденция делать из таких событий стихийные вечеринки, просто устанавливая колонки. Эффекта добавляет полицейская реакция – водометы там включают «со старта».

Проблемы и в Испании, но здесь люди более конкретны в своих требованиях – туристическая отрасль, за счет которой живет большинство, выступает против продления запрета на работу ресторанов и баров. Многие требуют отставки местного руководства и пересмотра жёсткой карантинной политики. В Великобритании в пятницу начали действовать новые штрафы: за домашнюю вечеринку с участием больше 15-ти человек положен штраф в размере 800 фунтов, это почти три тысячи рублей. При этом Европа опять начинает закрывать свои границы, опасаясь нового штамма вируса. Теперь южноафриканского. На данный момент число жертв COVID-19 во всем мире превысило 2,2 миллиона человек.

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Протестные выходные в мире проходят под флагом «уставших от ковидного карантина». Серьезнее всего дела обстоят во Франции. Сама по себе манифестация – уже...
 
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