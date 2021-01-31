Протесты в России: беспрецедентные меры безопасности, «гуляющие» участники и задержания

Источник материала: ОНТ

В России сегодня снова день незаконных гуляний. Оппозиция, повторяя белорусский сценарий, призвала людей, несмотря на запреты, выходить на улицы. Силовики еще накануне отправили под домашний арест самых активных, тех, кто призывал к участию в митингах. Во всех городах предприняты дополнительные меры безопасности, идут задержания.





Хотите гулять? Гуляйте! Только небольшими группами, пешком и лучше у своего дома. Так ответили российские власти на призывы оппозиции выйти сегодня снова на митинги. В противном случае каждый превентивно будет приравниваться к потенциальному участнику незаконной акции. В центре Москвы сегодня не ходят автобусы. Агрегаторов каршеринга и такси, сотовых операторов, владельцев парковок обязали передавать данные о пассажирах, направляющихся в «закрытую зону» во время несогласованной акции. На полную мощность задействовали систему слежения за дорожным движением «Поток» и систему распознавания лиц «Купол».

Меры безопасности, на которые пошла сегодня российская полиция, действительно, беспрецедентны. Координаторы протеста, которые используют опыт польских телеграм-каналов, за неделю дважды меняли дату выхода на улицы, предлагали разные точки сбора, чтобы силовики не успели подготовиться. А они не стали мудрствовать и просто перекрыли весь центр Москвы. Закрыто семь станций метро, запрещён проезд по всем прилегающим дорогам.

Такое же усиление прошло по всем городам, где были объявлены акции. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. А именно они на прошлой неделе отличились жестким противостоянием с полицией. Туда накануне были выведены дополнительные силы ОМОНа и Росгвардии. Силовики, зная опыт Беларуси, готовились к разным сценариям развития событий. Поэтому во всех городах, где собирали людей, подходы к точкам сбора также были перекрыты. Координаторы старались быстро менять локации. Во Владивостоке, например, людей увели на лед в море. На заметку гуляющим белорусам – оригинальное место поводить хороводы.

На хороводы ОМОН спокойно смотрел со стороны. Ну развлекаются люди. А вот любые радикальные действия пресекались на корню. Еще с прошлой акции силовики четко дали понять, что нянчиться никто ни с кем не будет. В автозак за участие в незаконной акции, например, попал известный ведущий Николай Сванидзе. Более жесткие задержания в Москве и Питере начались сразу же, как на улицах стали появляться провокаторы, которые определенно работали на картинку.

Кстати, в этот раз на улицу вышли и оппоненты так называемых гуляющих. Люди пытались наладить диалог. Иногда это стоит послушать.

– А зачем вообще нужен закон? – Ты что, анархист, получается? Чтоб был правопорядок. – Это против людей, закон идет против людей, это рабство.

Чтобы не быть рабом, пишут российские телеграм-каналы со знакомыми, такими оригинальными названиями, например «Каратели России», – слушай нас и делай, как мы говорим. Людей в Москве, которых изначально провокативно позвали к ведомственным зданиям ФСБ на Лубянке и Администрации президента, попытались перебросить на 2 км от центра. Власти видя, что координация идет через социальные сети так же, как и в Беларуси, просто отключили интернет. Все сообщения о незаконных митингах мгновенно блокировались Роскомнадзором. Часть людей оттеснили на Садовое кольцо. И без «указаний» они как будто потерялись.

Сейчас в Москве силовики продолжают зачистку центра и работают точечно по группам наиболее агрессивных гуляющих. Вот пример, как за несколько секунд можно невероятно изменить свою жизнь лет так на пару.

Уже можно подвести итоги протестных акций на востоке России. Там что-то явно пошло не так, и установка «нас миллионы», похоже, не сработала. По оценкам журналистов, вышло 150 человек, в Иркутске – 200, а в Южно-Сахалинске всего один. Ну, и в российской столице пока насчитали человек 300.

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