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В ДТП с автобусом на Кубе погибли 10 человек

31.01.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ДТП с автобусом на Кубе погибли 10 человек

В кубинской провинции Маябеке в результате ДТП погибли как минимум 10 человек, еще 24 получили травмы. Об этом информирует Reuters.

По сведениям источника, 45 учителей ехали в автобусе из Гаваны на восток Кубы. Автобус упал в овраг. Причины аварии не приводятся.

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В кубинской провинции Маябеке в результате ДТП погибли как минимум 10 человек, еще 24 получили травмы. Об этом информирует Reuters. По сведениям источника, 45 учителей...
 
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