В ДТП с автобусом на Кубе погибли 10 человек

Источник материала: ОНТ

В кубинской провинции Маябеке в результате ДТП погибли как минимум 10 человек, еще 24 получили травмы. Об этом информирует Reuters.

По сведениям источника, 45 учителей ехали в автобусе из Гаваны на восток Кубы. Автобус упал в овраг. Причины аварии не приводятся.

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