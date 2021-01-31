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В ДТП с автобусом на Кубе погибли 10 человек
Источник материала: ОНТ
В кубинской провинции Маябеке в результате ДТП погибли как минимум 10 человек, еще 24 получили травмы. Об этом
По сведениям источника, 45 учителей ехали в автобусе из Гаваны на восток Кубы. Автобус упал в овраг. Причины аварии не приводятся.
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В кубинской провинции Маябеке в результате ДТП погибли как минимум 10 человек, еще 24 получили травмы. Об этом информирует Reuters. По сведениям источника, 45 учителей...
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