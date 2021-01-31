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Папа Франциск предложил ввести всемирный день бабушек и дедушек
Источник материала: Хартия'97
Папа Франциск предложил ввести всемирный день бабушек и дедушек
День бабушек и дедушек и пожилых людей будут праздновать ежегодно в четвертое воскресенье июля.
Папа римский Франциск сообщил о намерении ввести день для чествования бабушек и дедушек. Об этом 31 января он сообщил на своей странице в Twitter.
"Бабушки и дедушки являются связующим звеном между поколениями. Они передают опыт жизни и веру молодым людям. Поэтому я решил установить всемирный день бабушек и дедушек и пожилых людей, который будут проводить ежегодно в четвертое воскресенье июля", – сообщил папа римский.
Празднование в 2021 году выпадет на 25 июля.
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День бабушек и дедушек и пожилых людей будут праздновать ежегодно в четвертое воскресенье июля.
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