Источник материала: Хартия'97

Папа Франциск предложил ввести всемирный день бабушек и дедушек 31.01.2021, 19:27

Фото: Reuters

День бабушек и дедушек и пожилых людей будут праздновать ежегодно в четвертое воскресенье июля.

Папа римский Франциск сообщил о намерении ввести день для чествования бабушек и дедушек. Об этом 31 января он сообщил на своей странице в Twitter.

I nonni sono l’anello di congiunzione tra le generazioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vita e di fede. Per questo, ho deciso di istituire la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si terrà ogni anno la quarta domenica di luglio. — Papa Francesco (@Pontifex_it) January 31, 2021

"Бабушки и дедушки являются связующим звеном между поколениями. Они передают опыт жизни и веру молодым людям. Поэтому я решил установить всемирный день бабушек и дедушек и пожилых людей, который будут проводить ежегодно в четвертое воскресенье июля", – сообщил папа римский.

Празднование в 2021 году выпадет на 25 июля.

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