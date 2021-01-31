Источник материала: Хартия'97

47% протестующих в Петербурге сегодня впервые вышли на протесты 2 31.01.2021, 18:42

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Как протестуют российские города.

Появились данные социологического опроса, проведенного в Санкт-Петербурге, сообщает «Русский монитор» .

47% из числа горожан, вышедших 31 января на протесты, сделали это впервые. У 57% протестующих имеется диплом о высшем образовании. Информация об этом, со ссылкой на социологическую службу Захаровой и Архиповой прозвучала в прямом эфире трансляции на канале Навальный Live.

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