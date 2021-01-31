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Супервездеход «Шерп» поступил на вооружение РОСН МЧС РБ

31.01.2021 19:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

У МЧС Беларуси есть много интересной техники. Наивысшая ее концентрация — в Республиканском отряде специального назначения (РОСН) МЧС РБ. Парк спецтехники РОСН пополнился еще одной прелюбопытной спецмашиной — вездеходом-амфибией на шинах сверхнизкого давления «Шерп».

Данная техника обладает уникальными способностями, может передвигаться по любым поверхностям, включая перемещение по воде вплавь. Имеет возможность выхода из воды на лед. Несмотря на небольшие размеры, позволяет перевозить в кузове до 6 человек.

В «Шерпе» установлен надежный японский дизельный двигатель Kubota. Он не очень мощный, объем 1498 см³, мощность 44 л. с. Для «Шерпа» этого хватает, зато расход топлива составляет копеечные 2—3 литра в час. Отдельно стоит отметить крутящий момент — 120 Н·м. «Шерп» в буквальном смысле игнорирует преграды. Даже в паспортных характеристиках указана способность машины преодолевать препятствия высотой до одного метра и возможность штурмовать 35-градусные подъемы.

Супервездеход «Шерп» поступил на вооружение РОСН МЧС РБ

В диски колес встроены 58-литровые канистры для топлива, благодаря которым общий запас топлива увеличивается на 232 литра. Таким образом, без дополнительных баков в салоне «Шерп» может везти почти 300 литров дизтоплива.

Супервездеход «Шерп» поступил на вооружение РОСН МЧС РБ

Применение снегоболотохода значительно расширит возможности отряда РОСН при ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, снегопады, торфяные пожары, а также при проведении поисковых работ на болотистой местности и в труднопроходимых местах.

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У МЧС Беларуси есть много интересной техники. Наивысшая ее концентрация — в Республиканском отряде специального назначения (РОСН) МЧС РБ. Парк спецтехники РОСН...
 
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