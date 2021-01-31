ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китай предупредил Тайвань, что любые попытки получить независимость будут означать войну

31.01.2021 20:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Китай пригрозил Тайваню войной, если тот будет стремиться к независимости


Китай считает Тайвань своей отколовшейся территорией

За последние несколько дней самолеты китайских ВВС неоднократно приближались к острову.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен поддерживать Тайвань. Вашингтон назвал заявление Китая досадным, отметив, что напряженность не должна привести к конфронтации.

Ожидается, что новое правительство США продолжит оказывать давление на Китай по широкому ряду вопросов, включая права человека, торговые споры, ситуацию в Гонконге и Тайване. В период правления Дональда Трампа отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились.

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань настаивает, что является независимым государством. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство.

По мнению аналитиков, Пекин все больше обеспокоен стремлением тайваньских властей официально объявить остров независимым государством и хочет припугнуть президента Цай Инвэнь, чтобы та отказалась от своих планов.

Сама Цай Инвэнь неоднократно заявляла, что Тайвань уже является независимым государством, поэтому в формальной декларации независимости нет необходимости.
Накануне представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что усилившаяся военная активность китайских вооруженных сил неподалеку от Тайваня вполне оправдана из-за сложившейся ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и необходима для защиты национальной государственности и безопасности.
"Это декларативный ответ на внешнее вмешательство и провокации тайваньских сил независимости. Мы предупреждаем элементы, ратующие за независимость Тайваня, - кто играет с огнем, сам им и обожжется, а независимость Тайваня подразумевает войну", - сказал он.

Тайвань в свою очередь заявил, что Китаю не стоит недооценивать решимость острова защищать свою независимость и отстаивать свободу и демократию, пишет Русская служба Би-би-си.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай пригрозил Тайваню войной, если тот будет стремиться к независимости
 
Новости дня
Новости разные
 
«Остановили и просто в бус засовывают». Как в воскресенье хватали людей в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by