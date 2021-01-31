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Piaggio обновила свои микрогрузовички семейства Porter

31.01.2021 20:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итальянская компания Piaggio прекрасно известна любителям компактной мототехники. Легендарные мотороллеры Wespa и трициклы Ape — ее продукция. Но еще Piaggio выпускает самые настоящие грузовики. Только очень маленькие. Коммерческие машинки Piaggio Porter основательно обновились.

Piaggio запускает в «большое плавание» обновленное семейство Porter NP6 (New Porter 6).

В отличие от предшественника новое семейство поступает на рынок с увеличенной на 30% грузоподъемностью. По габаритам Piaggio Porter NP6 меньше многих компактных легковушек, но конструктивно — настоящий рамный грузовик. Есть версии грузоподъемностью 1600 кг с двускатной задней ошиновкой.

Piaggio обновила свои микрогрузовички семейства Porter

Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра развивает мощность 106 л. с. Есть варианты для работы на сжиженном, а также на сжатом газе. Не секрет, что эти минигрузовички плоть от плоти родственники японских Daihatsu, но в Европе известны именно под легендарным «мотороллерным» брендом.

Piaggio обновила свои микрогрузовички семейства Porter

В стандартную комплектацию входит противобуксовочная система. Цены на эти минимашинки в ЕС начинаются с 15 050 евро.

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Итальянская компания Piaggio прекрасно известна любителям компактной мототехники. Легендарные мотороллеры Wespa и трициклы Ape — ее продукция. Но еще Piaggio выпускает...
 
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