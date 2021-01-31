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Брестчане поддержали Полину Шарендо-Панасюк
Источник материала: Хартия'97
Брестчане поддержали Полину Шарендо-Панасюк
Активистка «Европейской Беларуси» уже месяц находится за решеткой.
Брестчане выразили поддержку активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк, которая уже месяц находится за решеткой.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Активистка «Европейской Беларуси» уже месяц находится за решеткой.
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