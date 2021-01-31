Источник материала: Хартия'97

Навальный против Путина: продолжение Игорь Чубайс

31.01.2021, 20:09

Игорь Чубайс

10 вопросов, меняющих повестку дня

В канун акции 31 января власти и официальные СМИ запугивали нас запретами и силовым давлением. Причем, никаких объяснений и рациональных аргументов из Кремля ни про отравление Навального, ни про "дворец Путина" не прозвучало. Шутка о Ротенберге – не в счет, как говорят в народе – "я долго хохотался". Словом, никаких разумных или неразумных, НИКАКИХ доводов для запрета мирного шествия высказано не было. И сегодня граждане вновь выступили против коррупции и беспредела, а власть, вновь, – против борцов с коррупцией и беспределом.

В этой ситуации я хотел бы задать вопросы А.Навальному и В.Путину. Но, поскольку один из них пока изолирован и посажен, а другой, как правило, пребывает в самоизоляции и никогда на настоящие вопросы граждан не отвечает, вопросы адресуются нам самим. Как Вы думаете:

А. Означает ли гробовое молчание "власти с примкнутыми штыками" ее идейное банкротство и несостоятельность – "да" или "нет"?

Б. Никто не вышел на улицу, чтобы выразить поддержку режиму, все вышедшие – против. Согласны ли вы с тем, что, как и в годы сталинского террора, врагом народа Кремль объявил сам народ?

В. На улицах городов, среди силовиков, присутствовали армейские формирования (с противогазами) и техника ВС РФ. Согласны ли вы с тем, что применение в мирное время, вооруженных сил против собственного народа грубо нарушает законы РФ, и что это недопустимо? Считаете ли Вы необходимым привлечь к ответственности того, кто приказал совершить такое нарушение? Считаете ли Вы, что произошедшее доказывает – экстремисты – это власть, а не народ.

Г. Признаете ли вы, что российские граждане имеют право ходить по улицам свободно, мирно и без оружия? Считаете ли вы, что действия Кремля – это развязывание новой гражданской войны без объявления? Кто лишил нас наших прав и какую ответственность он за это понесет?

Д. Готов ли Кремль объявить, сколько стоит экипировка одного силовика-росгвардейца, и во что обошлись проводимые по всей стране силовые акции 23 и 31 января? Если бы потраченные средства перенаправили на лечение российских детей, страдающих редкими заболеваниями, удалось бы спасти их всех или только какую-то часть?

Е. Как чувствует себя президент, когда по всей стране народ выражает ему недоверие, а лозунг "Свободу Навальному" стал синонимом лозунга "Путин, уходи".

Ж. Мы видим, что наш народ не собирается молчать, он будет и дальше выступать за радикальные, мирные политические преобразования. Готов ли Путин отозвать статью Конституции об обнулении и уйти в отставку?

З. Как вы считаете, как долго существующая политическая система, подавляющая и обворовывающая собственный народ и дискредитирующая Россию перед всем миром, будет сохраняться? Когда наступят перемены?

И. Готов ли А. Навальный подтвердить и гарантировать права граждан на оппозиционные действия, если он сам станет президентом России?

К. Считаете ли Вы, что среди срочных мер по восстановлению спокойствия и стабильности в стране должен быть роспуск т.н. Росгвардии и ОМОНА, беспричинно задерживавших и избивавших наших граждан – детей и женщин.

P.S. Огромное спасибо всем независимым журналистам, особенно – нашим дорогим "иноагентам" и всем оппозиционным ютюб-каналам, которые смогли, несмотря на чинимые им препятствия и угрозы, организовать достойное и объективное информирование о происходящих событиях.

И еще. Вопрос к руководителям демократических государств Европы и Америки, к президенту Д.Байдену, к международным судам, к международным правозащитным организациям и к зарубежным правозащитникам – готовы ли вы поддержать оппозиционное, гражданское, демократическое движение в России?

Игорь Чубайс, kasparov.ru

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