|
Навальный против Путина: продолжение
Источник материала: Хартия'97
Навальный против Путина: продолжение
10 вопросов, меняющих повестку дня
В канун акции 31 января власти и официальные СМИ запугивали нас запретами и силовым давлением. Причем, никаких объяснений и рациональных аргументов из Кремля ни про отравление Навального, ни про "дворец Путина" не прозвучало. Шутка о Ротенберге – не в счет, как говорят в народе – "я долго хохотался". Словом, никаких разумных или неразумных, НИКАКИХ доводов для запрета мирного шествия высказано не было. И сегодня граждане вновь выступили против коррупции и беспредела, а власть, вновь, – против борцов с коррупцией и беспределом.
В этой ситуации я хотел бы задать вопросы А.Навальному и В.Путину. Но, поскольку один из них пока изолирован и посажен, а другой, как правило, пребывает в самоизоляции и никогда на настоящие вопросы граждан не отвечает, вопросы адресуются нам самим. Как Вы думаете:
А. Означает ли гробовое молчание "власти с примкнутыми штыками" ее идейное банкротство и несостоятельность – "да" или "нет"?
Б. Никто не вышел на улицу, чтобы выразить поддержку режиму, все вышедшие – против. Согласны ли вы с тем, что, как и в годы сталинского террора, врагом народа Кремль объявил сам народ?
В. На улицах городов, среди силовиков, присутствовали армейские формирования (с противогазами) и техника ВС РФ. Согласны ли вы с тем, что применение в мирное время, вооруженных сил против собственного народа грубо нарушает законы РФ, и что это недопустимо? Считаете ли Вы необходимым привлечь к ответственности того, кто приказал совершить такое нарушение? Считаете ли Вы, что произошедшее доказывает – экстремисты – это власть, а не народ.
Г. Признаете ли вы, что российские граждане имеют право ходить по улицам свободно, мирно и без оружия? Считаете ли вы, что действия Кремля – это развязывание новой гражданской войны без объявления? Кто лишил нас наших прав и какую ответственность он за это понесет?
Д. Готов ли Кремль объявить, сколько стоит экипировка одного силовика-росгвардейца, и во что обошлись проводимые по всей стране силовые акции 23 и 31 января? Если бы потраченные средства перенаправили на лечение российских детей, страдающих редкими заболеваниями, удалось бы спасти их всех или только какую-то часть?
Е. Как чувствует себя президент, когда по всей стране народ выражает ему недоверие, а лозунг "Свободу Навальному" стал синонимом лозунга "Путин, уходи".
Ж. Мы видим, что наш народ не собирается молчать, он будет и дальше выступать за радикальные, мирные политические преобразования. Готов ли Путин отозвать статью Конституции об обнулении и уйти в отставку?
З. Как вы считаете, как долго существующая политическая система, подавляющая и обворовывающая собственный народ и дискредитирующая Россию перед всем миром, будет сохраняться? Когда наступят перемены?
И. Готов ли А. Навальный подтвердить и гарантировать права граждан на оппозиционные действия, если он сам станет президентом России?
К. Считаете ли Вы, что среди срочных мер по восстановлению спокойствия и стабильности в стране должен быть роспуск т.н. Росгвардии и ОМОНА, беспричинно задерживавших и избивавших наших граждан – детей и женщин.
P.S. Огромное спасибо всем независимым журналистам, особенно – нашим дорогим "иноагентам" и всем оппозиционным ютюб-каналам, которые смогли, несмотря на чинимые им препятствия и угрозы, организовать достойное и объективное информирование о происходящих событиях.
И еще. Вопрос к руководителям демократических государств Европы и Америки, к президенту Д.Байдену, к международным судам, к международным правозащитным организациям и к зарубежным правозащитникам – готовы ли вы поддержать оппозиционное, гражданское, демократическое движение в России?
Игорь Чубайс,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 вопросов, меняющих повестку дня
|
Свежие газеты
Архив (Разное)