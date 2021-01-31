Источник материала: Хартия'97

Ученые предположили земное происхождение воды на Луне 2 31.01.2021, 19:53

Вода на Луну могла быть «занесена» с Земли.

Ученые заявили о том, что вода на Луне может иметь земное происхождение. По их словам, она могла появиться на спутнике нашей планеты благодаря действую «земного ветра» - потока частиц, которые были выброшены магнитосферой планеты, сообщает Naked science .

За последние десятилетия ученые убедились в том, что вода на Луне все-таки присутствует. Но откуда она взялась, остается загадкой для исследователей. Если бы ее занесли кометы, вода быстро испарилась из-за отсутствия атмосферы, сдерживающей влагу.

Вода может появиться и непосредственно на Луне. Согласно одной из новых гипотез, протоны солнечного ветра достигают ее поверхности, незащищенной ни атмосферой, ни магнитосферой. Здесь они взаимодействуют с оксидами в составе минералов, образуя новые молекулы воды и постоянно возобновляя запас влаги, которая все время улетучивается в космос.

Но в периоды когда Луна оказывается ненадолго укрыта от солнечного ветра, количество воды на ее поверхности должно уменьшаться. Компьютерное моделирование предсказывает, что за несколько дней в районе полнолуния, когда спутник проходит сквозь длинный вытянутый «хвост» земной магнитосферы, содержание воды на высоких широтах должно падать очень заметно.

Этот процесс и рассмотрели ученые в новом исследовании. С помощью данных, которые были собраны японским окололунным зондом Kaguya, они смогли зарегистрировать изменения в потоке солнечного ветра, который «омывает» спутник. А наблюдения индийского аппарата Chandrayaan-1 помогли оценить распределение воды в приполярных регионах. Однако результаты оказались довольно неожиданными: никаких существенных изменений в количестве льда в положенные дни не происходит.

Ученые предложили новую гипотезу о появлении воды на Луне, которая не связана с воздействием солнечного ветра. Магнитосфера Земли также способна направлять протоны и поливать поверхность Луны не меньшим количеством частиц, чем солнечный ветер. Поток содержит и протоны, и ионы кислорода из верхних слоев земной атмосферы. Этого «земного ветра» может быть достаточно для образования новых молекул воды на Луне.

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