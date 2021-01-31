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Кого задержали 31 января в Минске: известные фамилии
Источник материала: Партизан
По информации на 20:00, в списках задержанных было более 120 человек
По информации телеграм-канала «Списки задержанных», в Минске на акциях протеста 31 января задержали более 120 человек. Некоторых из них освободили.
Среди задержанных есть и известные фамилии. Например, задержана дочь известного экономиста и аналитика Вадима Иосуба Наталья. По информации на 20:00 она находится во Фрунзенском РУВД Минска.
Предположительно, задержаны и топ-менеджеры компании «Зубр Капитал», управляющей прямыми инвестициями.
Евгений Бачищев по сведениям телеграм-канала находится в Октябрьском РУВД. Как пишет
Кроме него задержан и Николай Шестак, руководитель проектов «Зубр Капитал». По информации волонтеров, он также в Октябрськом РУВД.
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По информации на 20:00, в списках задержанных было более 120 человек
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