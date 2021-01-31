ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кого задержали 31 января в Минске: известные фамилии

31.01.2021 21:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По информации на 20:00, в списках задержанных было более 120 человек

Кого задержали 31 января в Минске: известные фамилии
По информации телеграм-канала «Списки задержанных», в Минске на акциях протеста 31 января задержали более 120 человек. Некоторых из них освободили.

Среди задержанных есть и известные фамилии. Например, задержана дочь известного экономиста и аналитика Вадима Иосуба Наталья. По информации на 20:00 она находится во Фрунзенском РУВД Минска.

Предположительно, задержаны и топ-менеджеры компании «Зубр Капитал», управляющей прямыми инвестициями.

Евгений Бачищев по сведениям телеграм-канала находится в Октябрьском РУВД. Как пишет «Наша Ніва», Евгений Бачищев заведует департаментом контроллинга и менеджмента рисков. Он состоит в совете директоров СофтКлуб, является наблюдателем совета директоров av.by, Uniflex, Softline (белорусский контур), ROBOLAB, MediaCube, Атлант Консалт.

Кроме него задержан и Николай Шестак, руководитель проектов «Зубр Капитал». По информации волонтеров, он также в Октябрськом РУВД.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации на 20:00, в списках задержанных было более 120 человек
 
Новости дня
Новости разные
 
«Происходит это из-за решения на уровне государства». Аптеки и медцентры повышают цены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by