«Безумие какое-то». Главное о протестах в России 31 января

Источник материала: Салiдарнасць

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов в воскресенье 31 января людей. Их били дубинками и электрошокерами, разгоняли газом, запугивали огнестрельным оружием.





Фото Ильи Варламова. Блогер написал : «Не помню такого количества задержаний в Москве, как сегодня. Еще один печальный рекорд. Полностью заблокировали центр города, на улицах какие-то блок-посты, закрыты станции метро. Безумие какое-то»

Акции в поддержку Навального вновь прошли в десятках городов

Сколько вышло людей на протесты по всей России — точно неизвестно. Но вышли почти во всех крупных городах России, сообщает Дождь . По оценкам «ОВД-Инфо», это около 100 городов.

На некоторые из акций вышло больше людей, чем неделю назад, на некоторые – наоборот меньше.

Центры Москвы и Петербурга перекрыли перед протестами. В российской столице закрыли станции метро, общепит и магазины. В итоге акции были перенесены в другие точки Москвы и Петербурга.

В столице протестующие устроили шествие к «Матросской тишине», где находится Навальный — и обратно к площади трех вокзалов. Участники акции разделились на несколько колонн — по сообщениям Медузы , в них шли тысячи людей. Полиция отвечала массовыми задержаниями в разных точках города.

Силовики избивали демонстрантов и жестоко их задерживали

В Петербурге против демонстрантов применили газ и электрошокеры, а также запугивали табельным оружием. Кроме того, полиция применила слезоточивый газ.

В регионах также массово задерживали людей — многих избивали.

Всего на акциях по всей России задержали больше 4 500 человек

Таковы были данные наблюдателей на вечер 31 января. Около тысячи человек задержали в Москве.

Кроме Москвы и Петербурга больше 100 человек задержали в Перми, Твери, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Красноярске. В некоторых городах протестующих задерживали не только полицейские, но и люди в штатском.

В ФБК назвали акцию суперуспешной

«Во многих городах люди не побоялись того беспрецедентного давления, которое оказывалось в течение всей предыдущей недели: обыски, аресты, незаконные задержания, уголовные дела», — сказал «Дождю» директор Фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов.

Он уверен, что окончательное решение по Навальному еще не принято и в Кремле еще будет совещание, где будут обсуждать, что с ним сделать.

Политологи считают, что протесты 31 января будут работать против Кремля

Вот что сказали эксперты в эфире телеканала «Дождь».

Политолог Аббас Галлямов: «Выдать это за успех властей не получится. Эта картинка ощетинившегося центра Москвы и других городов совершенно не похожа на картинку власти любимой и народной. Сейчас власть выглядит антинародной».

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов: «Это эскалация — как минимум в Петербурге. Эскалация со стороны власти, которая отказывается вступать в диалог с этой частью гражданского общества, и эскалация соответственно сторонников Навального, которые не понимают, каким образом надо добиваться освобождения Алексея».

Политолог Глеб Павловский считает, что власть совершила ошибку, перекрыв центр Москвы и таким образом децентрализовав протест: «Митинг был бы спасением для власти — если бы они отправили всех на проспект Сахарова, там бы набралось 20-30 тысяч, они бы померзли и разошлись в тоске и унынии».

Политолог Дмитрий Орешкин: власти не ожидали, что на акцию 23 января выйдет так много людей, поэтому 31 января они решили перестраховаться. Акции могут продолжиться, но едва ли они (как и в Беларуси) приведут к реальному свержению режима. Навальному, скорее всего, заменят условный срок на реальный. Единственный шанс пошатнуть вертикаль возникает, если люди, вышедшие на акции, примут участие в сентябрьских выборах в Думу.

Фотофакт. «Белорусские продукты» в России

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