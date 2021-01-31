«Пресечь на корню финансирование». Генеральный прокурор рассказал, как будут бороться с экстремизмом

Источник материала: Onliner

Прокуратура рассматривает возможность внести изменения в Уголовный кодекс, закон «О противодействии экстремизму» и иные акты законодательства, чтобы «на корню пресекать финансирование экстремистской деятельности». Такими планами поделился генеральный прокурор Андрей Швед, пишет БЕЛТА .

— Речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организатор экстремистских формирований, их руководитель, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности, — рассказал Швед.

И тут же уточнил: под содействием понимается распространение среди граждан экстремистских взглядов и символики, разжигание розни, любые формы действий, направленные на дестабилизацию общественной обстановки.