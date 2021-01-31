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«Пресечь на корню финансирование». Генеральный прокурор рассказал, как будут бороться с экстремизмом

31.01.2021 21:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прокуратура рассматривает возможность внести изменения в Уголовный кодекс, закон «О противодействии экстремизму» и иные акты законодательства, чтобы «на корню пресекать финансирование экстремистской деятельности». Такими планами поделился генеральный прокурор Андрей Швед, пишет БЕЛТА.

— Речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организатор экстремистских формирований, их руководитель, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности рассказал Швед.

И тут же уточнил: под содействием понимается распространение среди граждан экстремистских взглядов и символики, разжигание розни, любые формы действий, направленные на дестабилизацию общественной обстановки.

 
 
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Прокуратура рассматривает возможность внести изменения в Уголовный кодекс, закон «О противодействии экстремизму» и иные акты законодательства, чтобы «на корню...
 
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