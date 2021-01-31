Двойные стандарты: Так кто там угрожает Беларуси?

Источник материала: Салiдарнасць

Почему молчит белорусский МИД?

– Белорусская и российская пропаганда изо дня в день ноет о «двойных стандартах» лицемерного Запада, о том, что западные страны якобы породили массовые протесты в Беларуси, – пишет телеграм-канал Мифология Беларуси . – Особенно достается США, Литве и Польше. Последняя якобы вообще угрожает захватить Беларусь или ее часть.

Представьте на минуту такую ситуацию. При польском посольстве в Минске действует так называемая Ассоциация польских соотечественников в Беларуси. Ее сайт регулярно размещает бредовые, агрессивные публикации о том, что белорусского народа якобы не существует и о том, что белорусы – это якобы разновидность польского народа.

Глава этой Ассоциации доказывает, что Беларуси надо поскорей поступиться своим суверенитетом в пользу Польши.

Теперь представьте, что этот сайт дошел аж до того, что в открытую начал публиковать поздравления от имени всяких активистов, которые желают Польше вернуться в границы 1939 года и завершают свои напутствия словами «Терпения, война только начинается».

Если бы это произошло, то пропагандисты типа Азаренка и Соловьева наконец получили бы добротное основание неистово кричать о польском империализме. Белорусский и российский МИДы и прочие министерства выдали бы десяток прокламаций о западной угрозе. А то и организовали бы внеочередные военные учения. Провокация-то не шуточная!

Так вот, ничего из этого, разумеется, нет. Нет такой Ассоциации и нет такого сайта при польском посольстве, нет таких воинствующих, угрожающих белорусскому суверенитету и территориальной целостности, публикаций.

Зато все это есть при российском посольстве.

Есть сайт Вместе с Россией , домен которого принадлежит российскому посольству. Этот сайт представляет Координационный совет руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников.

Редактор Андрей Геращенко и его единомышленники клепают небылицы про враждебный, а то и «нацистский» Запад, всякую конспирологию про протесты, продвигают «углубленную интеграцию» (то ли с Россией, то ли уже в Россию), угрожающую белорусскому суверенитету.

Наконец, одно из новогодних поздравлений сайта «Вместе с Россией» от имени Владимира Рыженкова, главы белорусского ответвления так называемого Национально-Освободительного Движения, желает «победы Путина и полного восстановления суверенитета России… в границах 45 года». И многозначно добавляет в конце: «Терпения, война только начинается».

И что же белорусский МИД, все большие и малые «гаранты и защитники» белорусского суверенитета и борцы с двойными стандартами? Может быть хоть кто-то из них сказал по этому поводу хоть одно слово?

Тишина…