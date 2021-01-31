Источник материала: Хартия'97

Футболист из Уганды побил два впечатляющих рекорда Роналду 31.01.2021, 21:39

Фото: Football Everyday via Twitter

Игрок совершил прыжок на невиданную высоту.

В матче 26-го тура чемпионата Шотландии между Росс Каунти и Мазервеллом были побиты сразу два невероятных рекорда португальской звезды футбола Криштиану Роналду, передает nv.ua .

На 72-й минуте встречи после подачи углового защитник хозяев Бевис Мугаби ударом головой забил второй мяч в ворота хозяев и принес итоговую победу своей команде со счетом 2:1.