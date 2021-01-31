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Футболист из Уганды побил два впечатляющих рекорда Роналду
Источник материала: Хартия'97
Футболист из Уганды побил два впечатляющих рекорда Роналду
Игрок совершил прыжок на невиданную высоту.
В матче 26-го тура чемпионата Шотландии между Росс Каунти и Мазервеллом были побиты сразу два невероятных рекорда португальской звезды футбола Криштиану Роналду, передает
На 72-й минуте встречи после подачи углового защитник хозяев Бевис Мугаби ударом головой забил второй мяч в ворота хозяев и принес итоговую победу своей команде со счетом 2:1.
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