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Футболист из Уганды побил два впечатляющих рекорда Роналду

31.01.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Футболист из Уганды побил два впечатляющих рекорда Роналду

  • 31.01.2021, 21:39
Футболист из Уганды побил два впечатляющих рекорда Роналду
Фото: Football Everyday via Twitter

Игрок совершил прыжок на невиданную высоту.

В матче 26-го тура чемпионата Шотландии между Росс Каунти и Мазервеллом были побиты сразу два невероятных рекорда португальской звезды футбола Криштиану Роналду, передает nv.ua.

На 72-й минуте встречи после подачи углового защитник хозяев Бевис Мугаби ударом головой забил второй мяч в ворота хозяев и принес итоговую победу своей команде со счетом 2:1.

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