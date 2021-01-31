Источник материала: Хартия'97

Как в России прошли протесты в поддержку Навального 31.01.2021, 21:22

Фото: REUTERS

Фоторепортаж.

Уже вторую неделю подряд в России люди выходят на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В воскресенье, 31 января, в протестах приняли участие жители более 80 российских городов. Силовики жестко задерживали и разгоняли людей.

Штаб Навального объявил о завершении акций в поддержку оппозиционера в Москве. По данным правозащитного медиапроект ОВД-Инфо состоянию на 19:45 в России задержали 4710 человек, что является рекордом за все президентство Владимира Путина. Среди задержанных более 80 журналистов.

Акции сопровождались жесткими разгонами. ОМОНовцы били людей дубинками, использовали электрошокер, а один из правоохранителей направил в сторону толпы табельное оружие.

НВ собрал фото из воскресных протестов в России.



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS



Фото: REUTERS

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