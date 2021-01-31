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Как в России прошли протесты в поддержку Навального
Источник материала: Хартия'97
Как в России прошли протесты в поддержку Навального
Фоторепортаж.
Уже вторую неделю подряд в России люди выходят на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В воскресенье, 31 января, в протестах приняли участие жители более 80 российских городов. Силовики жестко задерживали и разгоняли людей.
Штаб Навального объявил о завершении акций в поддержку оппозиционера в Москве. По данным правозащитного медиапроект ОВД-Инфо состоянию на 19:45 в России задержали 4710 человек, что является рекордом за все президентство Владимира Путина. Среди задержанных более 80 журналистов.
Акции сопровождались жесткими разгонами. ОМОНовцы били людей дубинками, использовали электрошокер, а один из правоохранителей направил в сторону толпы табельное оружие.
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Фоторепортаж.
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