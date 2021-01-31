ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как в России прошли протесты в поддержку Навального

31.01.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Как в России прошли протесты в поддержку Навального

  • 31.01.2021, 21:22
Как в России прошли протесты в поддержку Навального
Фото: REUTERS

Фоторепортаж.

Уже вторую неделю подряд в России люди выходят на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В воскресенье, 31 января, в протестах приняли участие жители более 80 российских городов. Силовики жестко задерживали и разгоняли людей.

Штаб Навального объявил о завершении акций в поддержку оппозиционера в Москве. По данным правозащитного медиапроект ОВД-Инфо состоянию на 19:45 в России задержали 4710 человек, что является рекордом за все президентство Владимира Путина. Среди задержанных более 80 журналистов.

Акции сопровождались жесткими разгонами. ОМОНовцы били людей дубинками, использовали электрошокер, а один из правоохранителей направил в сторону толпы табельное оружие.

НВ собрал фото из воскресных протестов в России.


Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Двойные стандарты: Так кто там угрожает Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by