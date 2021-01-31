Источник материала: Хартия'97

Митинги в поддержку Навального: баттл поколения TikTok и власти? 1 31.01.2021, 20:42

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Как российский протест из интернета вышел на улицу.

Фильм Навального о «дворце Путина» и арест политика вылились не только в уличные протесты, но и политизировали TikTok.

Сергей Елкин о выходе российского протеста из интернета на улицу.

Карикатуру опубликовала «Немецкая волна» .





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