Академии управления при Президенте Беларуси – 30 лет: в чем ее уникальность и что рассказывают выпускники вуза?

Источник материала: ОНТ

Если вуз готовит управленческую элиту для страны - ответственность кратная. Такой вуз у нас есть - это Академия управления при Президенте. О её работе говорит хотя бы такая цифра - около 70% действующих членов правительства Беларуси - выпускники Академии.

В конце недели Академия отметила тридцатилетний юбилей, и мы решили воспользоваться этим поводом, чтобы поближе познакомиться с уникальностью главной «кузницы управленческих кадров страны». Ну и заодно передать поздравления, праздник ведь.

Трудовую деятельность Анжелика Никитина начинала продавцом. И постепенно – шаг за шагом – доросла до заместителя министра экономики. Хотя, как сама признается, об этом даже и не мечтала. Родом из Витебской области, росла в многодетной семье. За плечами несколько высших образований, но с особым трепетом вспоминает годы учебы именно в Академии управления.

Анжелика Никитина, заместитель министра экономики Беларуси: «Действительно, Академия для меня – это семья. Настолько уютная атмосфера, преподавательский коллектив, настолько создает комфорт обучения в Академии. У нас была очень интересная группа. Мои однокурсники были со всех регионов нашей страны. Мы до сих пор общаемся, делимся впечатлениями, в том числе и своими, бытовыми, семейными, кто женился, у кого и кто родился, кто занял какой пост, поздравляем друг друга со всеми праздниками, с днем рождения».

Сегодня Анжелика Никитина отвечает за региональное развитие и инвестиции. Всё, что приобрела за время учебы, помогает в работе: и умение общаться, и выдержка, и, конечно, железный характер – это то, что сегодня нужно успешному руководителю.

Анжелика Никитина, заместитель министра экономики Беларуси: «Каждый день не только принятие решений, но и та ответственность, которая ложится, принимая эти решения. Те знания, которые получены в части формирования управленца, характера управленца, они сегодня помогают. В первую очередь, они помогают и психологически. Я очень люблю работать с молодежью. Я с удовольствием всегда беру кого-то на практику. Ищу тех людей, которые могли бы занять свою нишу, в том числе и государственной службе».

Академии управления исполнилось 30 лет. За эти годы выпустили около 100 тыс. человек: руководители предприятий, министры, депутаты и высшие должностные лица. Люди, которые определяют курс развития страны. На позиции ректора Вячеслав Данилович – около полугода. Среди его приоритетов – внедрение инноваций в образовательный процесс и развитие гражданских и лидерских качеств. При том, что неизменными останутся углубленное изучение иностранных языков и информационных технологий.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: «Управленец, конечно, должен сегодня владеть высокими профессиональными качествами в сфере управления. Кроме этого, он должен быть настоящим патриотом и государственником, вот этот внутренний стержень, который все скрепляет. Самое главное, время показывает, что этот человек должен уметь за собой вести людей, он должен заботиться не о своих личных интересах. Личное должно быть на втором плане. На первом плане должны быть интересы организации той, где он работает, интересы страны, прежде всего. И тех людей, которые в ней живут».

А ещё здесь учат принимать решения. Не важно, в какой сфере, будь то промышленность, сельское хозяйство или масс-медиа. Главное – максимальная эффективность.

«Вы сюда пришли, как никто – осознанно. Вы уже знаете, какая вам нужна специальность вторая, вы заинтересованы в этой специальности».

Начало рабочего дня в 7:00, а окончание – поздним вечером. Юрий Горлов также один из выпускников вуза. Сегодня в сфере его ответственности целый район – Молодечненский. Уверен, полученные знания помогают эффективно планировать развитие региона. То есть от принимаемых решений напрямую зависит и уровень жизни людей, и работа предприятий.

Юрий Горлов, председатель Молодечненского районного исполнительного комитета: «У нас в Молодечненском районе четверть государственных служащих прошли обучение или переподготовку в Академии управления. 2/3 из них сегодня работают на руководящих должностях. Мы очень благодарны нашей Академии, это действительно «кузница управленческих кадров», которая сегодня и завтра будет работать над тем, чтобы наша страна была ещё лучше, ещё ярче. Для того, чтобы сегодня каждому человеку в нашей стране жилось только хорошо».

Чтобы лучше понимать ситуацию на производствах, необходимо работать вне кабинета. Без общения – никуда. Именно в непринужденной обстановке более понятными становятся проблемы рабочих.

Жизнь вуза – это не только слушатели и студенты, но и преподавательский состав. Многие – с Академией на протяжении всего пути, длиною в 30 лет. Лучшие сотрудники вуза удостоены грамот и благодарностей. Особенно приятно, что вручают их те, кто когда-то окончил Академию управления.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Я сам в свое время учился в Академии, прекрасно помню то время: лекции, выступления интересных людей, преподавателей, профессоров. Это дает серьезную подготовку. Позволяет расширить те знания, которые были получены в базовом учебном учреждении. Сегодня я бы хотел пожелать Академии новых профессиональных успехов, новых ярких страниц в плане подготовки управленцев. Не просто управленцев, а управленцев с большой буквы, патриотов нашей страны».

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Было достаточно непросто, была большая загрузка, и нехватка времени, сил иногда не хватало, но приходя в Академию, все равно окунаешься в студенческую атмосферу более креативную, более свободную. Академия – это один из основных инструментов в стране, который формирует кадровую политику, формирует тот реестр кадров, из которых должны потом вырастать министры, директора крупных предприятий, менеджеры, управленцы».

Само название учебного учреждения – при Президенте Беларуси - подчеркивает его статус и значимость. Академия управления всегда жила, живет и будет жить одной жизнью со своей страной.

«Очень приятно, когда на должность, особенно, когда кадровый день у главы государства, назначаются твои однокурсники. Это говорит о том, что те годы, которые были пройдены в Академии управления, они были пройдены не зря. Действительно, люди стали настоящими управленцами. Потому что система отбора кадров в нашей стране такая, что случайных людей там просто нет».

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